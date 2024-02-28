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229生日4年過1次！氣象署揭「閏年由來、計算方式」：沒它就完了

▲今（2024）年為「閏年」，因此2月多了一天29號，中央氣象署也分享其背後由來。（圖／記者張志浩攝）
▲今（2024）年為「閏年」，因此2月多了一天29號，中央氣象署也分享其背後由來。（圖／記者張志浩攝）

記者張志浩／綜合報導

今（2024）年的「228紀念日」在週三，雖然沒有連假可放，但由於是「閏年」，因此今年2月還有29號，中央氣象署表示，無論在陽曆或農曆，都有所謂的「閏月」和「閏年」，主要原因就是配合氣象、季節和月相，若少了這項機制，可能會出現「在夏天過春節」等季節大亂的情況，因此絕不能小看這多出來的一天。

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🟡229怎麼來的

📍農曆：古行的農曆，月份是配合月象圓缺，12個陰曆月加總約354日，而氣候周而復始的1個回歸年卻有365.2422日，兩者相差11日左右，因此，若只使用純陰曆12個月份為1年，16年後農曆正月初一將會落後陽曆約176天，屆時就會在夏天過春節，為了使農曆的春夏秋冬較為配合陽曆的四時節氣，前人在農曆適當的時間，「增加一個月」來解決農曆年較短的問題，而這增加的月份就稱之為「閏月」。

📍陽曆（國曆）：通常認知的一年是365天，不過太陽視行從春分點到下一次春分點，長度實際上是365.2422日，因此，以日記年，每過一年就會比回歸年的時間短少約0.25天，約6小時，所以每4年視行太陽就會落後春分點位置大約1天的時間。為了彌補這個差值，使日期和節氣較為對位，陽曆中規定每4年就有1年的2月必須多1天，因此當年就會有2月29日，也稱為「閏年」。

▲無論農曆或陽曆，月份都需要配合月象圓缺和季節的轉換。（圖／中央氣象署提供）
▲無論農曆或陽曆，月份都需要配合月象圓缺和季節的轉換。（圖／中央氣象署提供）
不過氣象局補充，1個回歸年約365.2422天，若一直以每4年加閏1日的方法記年，多年以後就會發現「太陽回歸春分點的日期會越來越早」，所以為了更準確的記錄時日，天文學家制定了陽曆閏年的規則。

⚠️4000倍數不閏、400倍數閏、100倍數不閏、4年倍數閏
4和400的倍數年，例如西元2000、2012、2024、1600、2000、2400年等可被4和400整除的年份，就規定有2月29日。
100或400的倍數年，例如西元1800、1900、2100、4000、8000年等不可被400整除的年份，則沒有2月29日。

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