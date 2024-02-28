228事件77週年　蔣萬安承諾：盡力推動人權教育、資訊完全公開

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蔣萬安也強調，他會整理臺北市府所掌握的資料，能夠出版的，整理出版、能夠布展的，市府來推出特展與常設展，無非是要告訴市民朋友，以及二二八的受難者家屬親人，在臺北市，市府面對二二八的態度，是完全公開，且尊奉「市民主義」的至高原則。
蔣萬安指出，市府在今年的二二八紀念系列活動上，特別推出了睽違20年的紀念音樂會，邀請二二八受難家屬的後代親人，用音樂來跨越世代的隔閡，用樂音來連接歷史與現代的斷裂，他昨天晚上也全程參與了這場紀念音樂會。坐在中山堂這座富有歷史意義的古蹟裡，聆聽不同世代的二二八受難者親人的演奏，我深深被感動著。事件會隨著時間沉澱，但歷史則需要透過不同的形式，重新地被檢視、重新地被反思、重新地被詮釋。
蔣萬安也宣布，在未來，即將讓台北市二二八紀念館的重要館藏，前美國駐台外交官葛超智（George Kerr）的英文信件集，陸續翻譯出版，這批文件，環繞著二二八事件的關鍵年代，做了第一手外交官觀察，這份文件，對進一步理解二二八事件，極具一定的史料價值，中文譯本的呈現，也可以擴充市民朋友，接觸史料，進而詮釋史料的多元視角。
蔣萬安指出，詮釋歷史必須要從多方史料去進入，台北市無法像國史館，像中央政府各機構，掌握第一手的資料，但他承諾過，會在市政府的範疇之內，傾全力公布所掌握的資訊，而這一批葛超智的信件，就是兌現我去年的承諾。台北市政府的態度很清楚，秉持社會的進步，民主的價值，開放與多元，來重視並且正視歷史過往，同時促進對事實的完整理解。
蔣萬安說，這一年來，《蔣中正日記》回歸台灣並整理出版，《蔣經國日記》出版，以及《李登輝先生大事長篇》出版，都有助於我們對台灣發展的認識，對「臺灣轉型」的認識，對臺灣走過之路的全新理解。
蔣萬安提到，這幾年他的閱讀範圍也接觸到前總統府資政辜寬敏先生的回憶錄《逆風蒼鷹》，也接觸郝柏村先生的《郝柏村回憶錄》，這兩位前輩，背景不同，關注不同，但他們都為了台灣的前途，用行動付出了一輩子的生命，如果要說什麼是「台灣意義」的話，那這些多元並存的人生選擇，正是台灣社會最豐富的資產。從清朝統治，到日本殖民，到回歸中華民國，再到民主的深化轉型，台灣走過的路，備極艱辛，但也絕對偉大，是華人社會的典範。
蔣萬安表示，歷史的錯誤，不容重蹈，身為台北市長要深深為當年的228事件，再次表達誠摯的歉意。他承諾會記取歷史的教訓，他會緬懷前輩的奉獻，會繼續在台北市長任內對228事件盡全力的反省，沉思，並化為尊重人權，捍衛民主的行動圭臬。