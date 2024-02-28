主子超吸金！日本「貓咪經濟學」上看5250億　搶攻貓奴商機

我是廣告 請繼續往下閱讀
矢野經濟研究所指出，2017年日本寵物相關產業整體市場規模約1兆5193億日圓，但預估2024年，其市場規模可以增加到1兆8370億日圓（約台幣3860億元）。尤其是貓食市場，近來能夠防止貓咪生病的食物有逐漸增加的傾向。
經濟效益專家、日本關西大學名譽教授宮本勝浩估算，2024年貓咪所創造的經濟效益，可能可以達到約2兆4941億日圓（約台幣5250億元）。若是跟日本職業棒球阪神虎隊睽違18年終於在去年奪冠後，所創造的約872億日圓經濟效益相比，阪神虎隊奪冠29次的經濟效益才會超過貓咪。
促使貓咪經濟學蓬勃發展的背後原因，可能與新冠肺炎疫情期間，宅在家時間變長，為求療癒開始養貓的人增加有關。由於貓咪的飼養費用比狗還要便宜，也不需要每天散步，加上不像狗必須接種狂犬病等疫苗，整體來說飼養門檻較低，帶動養貓意願節節攀升。
去年寵物貓數量高達907萬隻，是犬隻數量的1.3倍。儘管隨著日本人口減少，新養貓的人數正在放緩，出現減少跡象，但是貓的飼養隻數仍在上升，跟貓咪相關的周邊商品，業績穩定成長中。
貓咪創造的經濟效益可以從百貨公司每年的商業競爭略知一二。大丸百貨東京店今年一月下旬規劃稱為「大丸貓咪祭」的賣場，販售以貓咪為靈感的商品。大丸百貨人員指出，與貓相關的設計不光是對養貓的人有吸引力，可說是愈來愈受歡迎。
另外也有遊戲商推出了以貓咪為主人公的遊戲，讓玩家變身成貓咪，自由地在街道上散步、解謎。
據動物醫院業者對340名飼主做過調查，約17%受訪飼主一年在貓咪餐費方面平均花費2萬日圓到未滿3萬日圓，占比居冠。若加上餐費以外的花費，也有約18%受訪飼主一年花費超過10萬日圓。
貓咪容易罹患腎臟以及心臟疾病，所需醫療費高昂。報導最後也提醒，雖然貓咪能夠療癒人心，但要一起生活的話，飼主也必須做好準備。