新北三重大樓傾斜！疑建案開挖地下室工程疏失　百位居民緊急疏散

首起麻疹群聚！北部醫護接觸個案確診　曾到桃機、新北梁家米粉湯

▲衛福部疾管署副署長羅一鈞今（28）日表示，今年麻疹「首起群聚」出現，北部一名30多歲醫護接觸個案確診。（圖／記者許若茵攝，2023.02.21）
▲衛福部疾管署副署長羅一鈞今（28）日表示，今年麻疹「首起群聚」出現，北部一名30多歲醫護接觸個案確診。（圖／記者許若茵攝，2023.02.21）

記者李琦瑋／台北報導

國內麻疹疫情擴大！衛福部疾管署上週一公布1名北部30多歲男性感染麻疹，為今年首例本土病例，疾管署副署長羅一鈞今（28）日再公布，新增1例30多歲男性麻疹確定病例，是北部醫院的醫護人員，接觸過患者後，陸續出現症狀，昨天由醫院通報確診，目前居家隔離中，成為今年首起本土麻疹群聚。

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羅一鈞表示，今天公布新增1例30多歲男性麻疹確定病例，為北部某醫院醫護人員，先前入院員工體檢時發現無麻疹抗體，為該院列為須補種MMR疫苗者但尚未完成補接種。2月13日於醫院工作時接觸2月19日發布的本土個案，因指標個案確診麻疹已被衛生單位匡列為接觸者由醫院追蹤，後續於2月24日開始出現頭暈、並於26日出現咳嗽、紅疹但無發燒，27日由醫院通報確診，目前居家隔離中，成為本土首例群聚事件。

疾管署指出，針對群聚事件，衛生單位已展開各項防治工作，並持續進行相關疫調，亦針對與個案接觸之醫護相關工作者，進行疫苗接種史調查，未具抗體者安排儘速接種暴露後預防之MMR疫苗或IMIG免疫球蛋白。目前已匡列個案接觸者共306人，包括非同住親友4人及醫院、活動地等接觸者302人，將持續監測至3月15日。

▲北部醫護人員確診麻疹，疾管署公布足跡。（圖／疾管署提供）
▲北部醫護人員確診麻疹，疾管署公布足跡。（圖／疾管署提供）
另外，疾管署也公布個案在可傳染期間的公共場所活動史，包括2月22日下午3點至5點於桃園機場第二航廈，曾在地下2樓美食街活動，以及2月25日晚間9點45分至10點30分，曾到新北市中和區的梁家米粉湯用餐。

疾管署提醒曾於上述時段出入相關場所的民眾，請自主健康管理18天，如有發燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽、紅疹等疑似症狀，請儘速與衛生單位聯繫，由其安排就醫並告知接觸史，另自主健康管理期間應避免出入公共場所，並儘量配戴口罩，以降低病毒傳播風險。本案接觸者目前須監測最晚至3月15日。

疾管署說明，我國今年累計3例麻疹病例，年齡介於20至30多歲，其中2例為本土病例屬同一群聚事件，另1例則為境外移入病例，感染國家為馬來西亞；今年本土及境外移入病例數高於2020至2023年同期的0例，本土傳播風險提高。

疾管署提醒，麻疹為高傳染性疾病，出疹前後4天均具傳染力，請醫師提高警覺，於病人就醫時，若發現麻疹疑似個案，應立即通報；民眾如有疑似症狀，應儘速就醫，並主動告知醫師相關旅遊及暴露史。

同時再次呼籲，接種疫苗是預防麻疹最有效的方法，家中如有年滿1歲幼兒，請儘速至衛生所或預防接種合約院所接種麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗（MMR），並避免帶未滿1歲或未接種MMR的幼兒至流行地區。出國時應留意手部衛生，進出公共場所或人多擁擠的地方建議佩戴口罩等個人衛生行為，回國後如出現疑似症狀，請戴口罩儘速就醫並告知醫師相關旅遊史。

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