黃偉晉胸肌擠出巨溝「一秒變林襄」！釣出啦啦隊女神：我笑出來
啦啦隊女神林襄的魅力，連男團都來聞香！男星黃偉晉健身有成，練出胸肌傲人的好身材，經常讓粉絲眼睛大吃冰淇淋，他今（28）日在臉書曬出帥照，清涼背心擠出結實胸肌，幽默說自己好像林襄，意即兩人胸圍有得拚，沒想到釣出林襄本尊出來回應，她沒有感覺被冒犯，大方地說「我笑出來」，讓黃偉晉直呼「好糗」。
記者江芷稜／綜合報導
健身有成的黃偉晉，堪稱是五堅情成員裡身材最壯碩的一員，他曾自曝平日保養的5大密訣，包括一周逼自己到健身房報到5次，愛打羽毛球、飲食以少糖低碳、高蛋白質為主，加上做好洗臉清潔、勤於臉部保濕，讓外貌維持在最佳狀態，不輸給健身教練。
他在Threads曬出躺在床上的帥照，結實手臂跟飽滿胸肌擠出胸前深邃乳溝，笑稱「我覺得我是林襄」，把自己跟擁有豐滿E罩杯的啦啦隊女神對比，網友笑稱他是「黃香」，身材更勝林襄，「那個上胸太飽滿了」、「比很多女生還要大」、「胸肌太過搶鏡」。發文也釣出林襄本尊，她大方留言「巨好笑」、「我笑出來」，黃偉晉則回覆「被看到了，好糗」，互動相當爆笑。
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