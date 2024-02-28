NBA／不放棄機會！為自閉症孩子奮鬥 「通零王」Snell拚重返NBA
效力聯盟近10年，有著「通零王」之稱的前鋒Tony Snell，目前正效力NBA發展聯盟緬因賽爾提克，日前據美媒透露，「老將Tony Snell仍還在發展聯盟等待機會，盼能重回NBA，且想要重返NBA的決心，完全都是為了自己的小孩。」
記者張志宇／綜合報導
現年已滿32歲的Tony Snell近日透露，「知道自己的年齡，要在眾多年輕選手的發展聯盟生存十分不易，即使NBA球隊中有出現空缺，球隊還會將機會留給年輕人，但我不敢放棄重回NBA的目標，因為自己想替兩位被診斷出自閉症的小孩，爭取更佳醫療照護。」
Tony Snell生涯效力過芝加哥公牛、密爾瓦基公鹿、底特律活塞、亞特蘭大老鷹、波特蘭拓荒者、紐奧良鵜鶘等隊，皆在球隊中扮演紮實好用的工兵型綠葉球員，但因為生涯有過多次上場超過25分鐘，數據欄上都已掛「0」作收，因此被球迷戲稱為「通零王」。
值得一提，根據美媒透露，「美國職業運動中，對於選手年資達到一定程度，都會有相對終身保障，在NBA只要選手資歷年滿連續十年，工會將提供選手與家人都可享有終身高級醫療相關保障。」Tony Snell認為這個保障十分重要，這對於他的小孩來說相當重要，因此無論如都要堅持訓練等待機會。