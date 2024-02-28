NBA／K湯盼成終身勇士人！核心成員唯一未獲續約　降為替補不影響

NBA／不放棄機會！為自閉症孩子奮鬥　「通零王」Snell拚重返NBA

▲Tony Snell正效力NBA發展聯盟緬因賽爾提克。（圖／美聯社／達志影像）
▲Tony Snell正效力NBA發展聯盟緬因賽爾提克。（圖／美聯社／達志影像）

記者張志宇／綜合報導

效力聯盟近10年，有著「通零王」之稱的前鋒Tony Snell，目前正效力NBA發展聯盟緬因賽爾提克，日前據美媒透露，「老將Tony Snell仍還在發展聯盟等待機會，盼能重回NBA，且想要重返NBA的決心，完全都是為了自己的小孩。」

我是廣告 請繼續往下閱讀
現年已滿32歲的Tony Snell近日透露，「知道自己的年齡，要在眾多年輕選手的發展聯盟生存十分不易，即使NBA球隊中有出現空缺，球隊還會將機會留給年輕人，但我不敢放棄重回NBA的目標，因為自己想替兩位被診斷出自閉症的小孩，爭取更佳醫療照護。」

Tony Snell生涯效力過芝加哥公牛、密爾瓦基公鹿、底特律活塞、亞特蘭大老鷹、波特蘭拓荒者、紐奧良鵜鶘等隊，皆在球隊中扮演紮實好用的工兵型綠葉球員，但因為生涯有過多次上場超過25分鐘，數據欄上都已掛「0」作收，因此被球迷戲稱為「通零王」。

值得一提，根據美媒透露，「美國職業運動中，對於選手年資達到一定程度，都會有相對終身保障，在NBA只要選手資歷年滿連續十年，工會將提供選手與家人都可享有終身高級醫療相關保障。」Tony Snell認為這個保障十分重要，這對於他的小孩來說相當重要，因此無論如都要堅持訓練等待機會。

NBA／難以擊垮的塞爾提克！外線失靈仍脫困　主帥：本季最佳一戰

NBA／76人好消息！Embiid有望3月底復出　盼與新援磨合衝擊季後賽

影／狂！Strus投進史上第二遠絕殺、Doncic傻眼　騎士驚天逆轉勝

NBA／熱火121：110勝國王！Butler等3名先發都沒打　用殘陣就夠了

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞