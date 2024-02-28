環保局長傳因深坑大火請辭 蔣萬安：調查報告未出爐怎麼會懲處？
台北市長蔣萬安3月將進行小內閣改組，環保局因處理新北深坑大火惡臭慢半拍，成為被點名要改組的局處之一，傳出環保局長吳盛忠不等被拔官，已經主動請辭，待蔣萬安正式批准。對此，蔣萬安今（28）日表示，相關調查報告還沒有出來，怎麼會有懲處問題？
記者呂炯昌／台北報導
《NOWnews今日新聞》今天獨家報導，吳盛忠已主動請辭。台北市長蔣萬安今日參加228事件77週年紀念活動後受訪，媒體詢問吳盛忠是否請辭？蔣萬安表示，有任何人士調整，在確定後都會對外說明，「其實深坑大火相關調查報告還沒有出來，怎麼會有懲處問題？」
蔣萬安強調，他非常感謝基層同仁的辛勞，2月21日一早到木柵國小巡視，也最先感謝辛苦的基層同仁，隔天下午去文山區公所視察也感謝辛苦的區公所同仁。上個星期有要求一週後提出檢討報告，今天是228，明後天調查報告出來後會對外說明。
媒體追問會准吳盛忠辭職嗎？蔣萬安回應說，他上星期講要等調查報告出來，看過之後才會有後續相關的調整或懲處，調查報告還沒有出來，怎麼會有懲處的事？
媒體問空氣中有戴奧辛會有影響嗎？蔣萬安表示，昨天環保局檢出的結果是比日本標準低1/16，所以這部分是很清楚已經對外說明。