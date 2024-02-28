許常德開罵了「要曬恩愛就不要悔不當初」　勸世文被千人推爆

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接著，許常德在粉專發文，嚴厲抨擊：「應該夠了！這些上版面的情人們，不管是話不停或不說話讓別人來說的，什麼浪費社會資源，你們只是在推出爛片，你們根本無心關心浪費社會資源的事，你們連愛自己都做不好，不是嗎？」稱這些人唯一的正面意義就是讓某些人警惕自己不再盲目掠奪愛情與婚姻。
許常德兩篇貼文獲得大批網友共鳴，「真的...好窒息的感覺，懷疑整個台灣的風氣只剩下情情愛愛的」、「分手見人品」、「要是懂得（愛自己）就沒必要找另一半來愛自己～不是嗎？然後搞到自己人不像人」、「談戀愛簡單，散得漂亮不容易啊～真的警惕世人不要分得那麼難看」、「滿滿的玻璃心、滿滿的情緒勒索，聽了就渾身不舒服...你們說好就好不用公諸於世哭訴討拍！」
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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