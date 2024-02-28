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許常德開罵了「要曬恩愛就不要悔不當初」　勸世文被千人推爆

▲不滿名人為私人感情糾紛浪費社會資源，許常德罕見重砲開罵。（圖／記者陳明中攝）
▲不滿名人為私人感情糾紛浪費社會資源，許常德罕見重砲開罵。（圖／記者陳明中攝）

記者楊穎軒／綜合報導

作家H和網紅陳珮甄的分手口水戰，黃嘉千和夏克立的家暴疑雲，連日來攻佔媒體版面，同為兩性專家的許常德發文重話批評，認為「不尊重愛就不會尊重分手」，直言：「要曬恩愛就不要悔不當初。」雖然沒有說穿當事人身分，仍引來上千位網友按讚大表認同。

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▲作家H坦言兩人相處過程中爭執不斷。（圖／作家H臉書）
▲作家H（右）、陳珮甄分手分得難看。（圖／翻攝自作家H臉書）
許常德今（28）日在私人臉書表示，最近分手的新聞不是比較多，其實一直以來都很多，只是夠不夠難堪到能不能上新聞，諷刺地說：「這時的難堪都跟愛無關，都是跟自己的自私和對愛的誇大不實有關，想想當初的多不顧一切為對方和現在多不顧自一切為自己的勝利。」

接著，許常德在粉專發文，嚴厲抨擊：「應該夠了！這些上版面的情人們，不管是話不停或不說話讓別人來說的，什麼浪費社會資源，你們只是在推出爛片，你們根本無心關心浪費社會資源的事，你們連愛自己都做不好，不是嗎？」稱這些人唯一的正面意義就是讓某些人警惕自己不再盲目掠奪愛情與婚姻。

▲友人爆料夏克立（右圖）長年懷疑黃嘉千外遇，起因為10年前女方一個謊言。（圖／NOWnews資料照）
▲黃嘉千（左圖）和夏克立離婚、疑似家暴醜聞還沒落幕。（圖／NOWnews資料照）
許常德兩篇貼文獲得大批網友共鳴，「真的...好窒息的感覺，懷疑整個台灣的風氣只剩下情情愛愛的」、「分手見人品」、「要是懂得（愛自己）就沒必要找另一半來愛自己～不是嗎？然後搞到自己人不像人」、「談戀愛簡單，散得漂亮不容易啊～真的警惕世人不要分得那麼難看」、「滿滿的玻璃心、滿滿的情緒勒索，聽了就渾身不舒服...你們說好就好不用公諸於世哭訴討拍！」

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 
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