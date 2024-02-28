名家論壇》鄭仲嵐／瞄準無限商機　大聯盟開幕前大谷翔平受高關注

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排在先發第二棒指定打擊的大谷，面對轉隊道奇隊的首戰，臉上卻也表示地異常輕鬆。第5局時的第三個打席，大谷瞄準將白球推到左外野方向，熱身賽首轟兩分砲隨即出爐。整場比賽3打數1安打2打點。自去年9月3日以來時隔177天的實戰回歸，表現一點也沒有脫隊，展現最有價值球員MVP的適應力。
而在賽後，大谷也表示「終於按照計畫打出來了，能夠有好的結果是再好不過。（全壘打）角度有點高，但是亞歷桑納就是這種地形氣候，能打得出去太好了，揮棒感覺也很好」。本賽季打算專注打者身分的大谷，在球團的休息室等也準備了多個外野手與一壘手手套，準備隨時配合總教練場上調度。
NHK罕見轉播熱身賽
這場比賽，日本的NHK衛星的BS電視台，也破天荒罕見地在半夜凌晨4點開始轉播。根據了解原先電視台並無此計畫，但受到大谷在日本國內的高人氣影響，最後決定由公共電視性質的NHK半夜直播，通常只有在正常季賽才會直播的NHK來說，特地為了熱身賽轉播，可說是大谷翔平才有的魅力。
雖然去年9月因為傷勢提早結束賽季，但是大谷事先累積的全壘打，足以讓他拿下全壘打王。隨後手術的復健一切順利，近半年來遵守新球團指示，預計到3月20日面對聖地牙哥教士的韓國高尺巨蛋首戰前，球團會給他50個打數，再來評估大谷的調整狀況。大谷也在採訪中稱，第二棒或其他棒次都不會影響，就是簡單設定好攻擊球路。
道奇隊隨後在幾週熱身賽後，就會開拔到韓國首爾準備與教士隊的開幕戰。道奇隊除了大谷外、還有本季剛從日職轉隊的山本由伸，教士隊也有達比修有、松井裕樹，還有韓籍的金河成。對日本或韓國媒體來說，這場開幕系列戰可謂是不輸給WBC經典賽的大事，申請採訪的數量絕對可觀，商機更是令人期盼。
名氣高也遭他人利用？
然而，提到商機，除了正面案例外，也有負面示範。在中國的福建省，則是有不肖商人將大谷翔平當作商標來申請。日本媒體打電話去求證，對方表示確有其事，但卻也反問「大谷翔平是誰？」，甚至覺得大谷為什麼很重要，需要對方批准等等，令人啼笑皆非的對話。
而在日本，先前也有NHK與富士電視台等媒體報導指出，首相岸田文雄有意在3月20日的首爾開幕戰前後訪問韓國，並與尹錫悅總統舉行會談後觀戰開幕戰。消息一出，立刻引來棒球迷反擊，認為岸田首相想要利用大谷翔平等明星球員的名氣來挽救自己的低民意。隨後韓國總統府也否認相關消息，只表示「尚未進一步討論」。
高尺巨蛋因為球場容量有限，只允許16000名球迷，1月26日開賣後沒幾分鐘就賣完。就連日本雖然有旅行社推出套裝行程，也是吸引大量日本球迷申請，中籤率難度是200倍。商機滿滿的大聯盟開幕戰，挾著高人氣球星下，吸引各方勢力環伺，或許也是大谷翔平的魅力下，才能出現的獨特經歷。
●作者：鄭仲嵐／駐日本東京記者。1985年生。畢業於英國倫敦大學亞非學院，過去任職台灣的電視臺，現定期供稿給BBC中文、德國之聲中文與鳴人堂、關鍵評論網等台灣媒體。
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