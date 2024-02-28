女遇「仙氣浪貓」被拐進暗巷！一看遭仙人跳 牠得逞：貓奴的考驗
常常我們都會在路邊看到一些流浪貓，許多愛貓人士都會買罐罐給牠們吃，或者跟著浪貓的腳步回到牠經常棲息的地方等等，收編的過程常常非常有趣。然而，就有一名女子在路上遇到一隻浪貓，長得十分仙氣可愛，也非常親人，結果就這樣一路被拐進暗巷當中，沒想到一抬頭卻發現自己慘遭「仙人跳」，讓不少貓奴全部笑翻。
記者張嘉哲/綜合報導
近日在IG上出現一段寵物影片，一位女子在晚上時，在路邊遇到一隻可愛的流浪橘貓，便拿起手機錄影紀錄，只見橘貓長相非常可愛，乾淨又有仙氣，讓女子忍不住上前摸牠兩把，而貓貓被摸完之後也往暗巷裡面走去。
隨後女子也跟著拍攝貓咪在暗巷的樣子，結果橘貓突然開始東張西望，隨後就往上看不知道在看什麼，女子好奇也把視線往上一看，竟然發現這隻貓咪根本不是一個人，整排的暗巷牆壁上面都是浪貓，讓她也忍不住發出驚呼的聲音，完全講不出話來。
影片曝光後，不少貓奴紛紛回應「牆上的貓貓：這下子被仙人跳了吧」、「貓小弟：老大！你今天又帶什麼貨色回來啦」、「牠們通常會派最漂亮那隻出來勾引獵物，恭喜你落入陷阱中」、「天阿這麼多貓，我可能會先逃跑耶」、「歡迎來到貓奴的考驗，愛一隻貓等於愛整個暗巷的貓」、「橘貓：兄弟們，我要拐到一個了，趕快來唷！賣萌的賣萌，翻肚皮的翻肚皮，有好吃的要來了」。