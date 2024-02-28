北市府高官遭爆性騷女員工！蔣萬安說重話：調查確定一定嚴懲

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台北市長蔣萬安今日參加228事件77週年紀念活動後受訪，針對北市府又傳出性騷擾，蔣萬安重申，「我們對於性騷擾是絕對零容忍，另外，我們也即刻依照程序會來進行相關的調查。」
蔣萬安指出，市府在去年也對於相關的機制進行了修正，也就是第一相關的調查審查會，三分之二為外部的人員專家學者，避免球員兼裁判，另一方面市府也和民間團體合作來提出專線以及單一的窗口，種種這些精進的方法就是依照機制，而且是一旦調查確定，一定是嚴懲的，這個部分非常確定。
媒體追問今天YOUBIKE租借前30免費第一天上路，今天上路的狀況如何？有沒有無車可借的問題？蔣萬安表示，他有和交通局長謝銘鴻通電話，來了解今天的情形，第一天上路交通局的回報，現在無車可借的情況是比平時還要少，當然明天會是遇到的第一個上班日，也是真正的考驗，他也請交通局相關單位密切的監控。
蔣萬安表示，另一方面也請微笑單車要加派相關的人員及調度車輛，同時可以透過監控的儀表板隨時的掌握每一個站點是否有無車可借、無處可還的情形，然後做好緊急的相對應處置，所以相關的見車率要到明天就會統計出來，市府都會隨時掌握，也希望在YOUBIKE前30分鐘免費費這個政策上路之後，市府會戰戰兢兢，而且會要求交通局相關人員上緊發條，特別是明天第一天上班日。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110