iPhone 16 Pro傳全系列搭載「5倍光學變焦」　螢幕還放大到6.3吋

依照蘋果推出手機的慣例，今年預計來到 iPhone 16 系列，沒意外的話可能會在9月亮相。向來蘋果的一舉一動都是外界關注的焦點，iPhone 16系列陸續被爆料，據傳去年獨家搭載在 iPhone 15 Pro Max 上的「四稜鏡變焦鏡頭」，今年不會再獨佔，會大方給 Pro 系列兩款手機使用，大大縮短 Pro 系列兩款手機的拍照差異，也讓人更加期待頂規的 iPhone 16 Pro Max 會再端出哪些好菜來拉開距離。
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根據研究機構 TrendForce 最新的報告指出，四稜鏡鏡頭主要是透過反射來達到5倍的光學變焦，在2023年的 iPhone 15 Pro Max 獨家搭載，業界預估潛望式鏡頭模組的採用將會增加，而傳聞蘋果希望放到 iPhone 16 Pro 上，讓 Pro 系列兩款機型的用戶都能使用。
如果傳言屬實，屆時 iPhone 16 Pro 就會和 iPhone 16 Pro Max 相同都擁有 5 倍的光學變焦，拍照功能的部分，超廣角鏡頭有可能會升級到4800萬畫素，並加入拍照快捷鍵，可以在按鍵上進行對焦、拍攝甚至透過左右滑動來放大或縮小。此外，除了鏡頭升級之外，螢幕也會提升，有可能會從 6.1 吋增大到 6.3 吋。