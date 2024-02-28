籃籃才剛飛韓尬舞李多慧 再到日本變櫻花妹與「她」合體
「樂天女孩Ceo」籃籃上週剛飛到韓國與李多慧合體大跳「幫幫舞」，結束韓國行程後立即飛往日本合體「上世紀福音戰士」楊繡惠，只見籃籃在IG限時動態曬出與楊繡惠以及友人在新宿合照，並且寫下：「新宿通來了！」
記者張一笙／綜合報導
去年底，籃籃與楊繡惠在民視節目《綜藝新時代》和君白合體扮成新世紀福音戰士熱舞，楊繡惠還頻頻掉拍，被粉絲笑稱「上世紀福音戰士」，有趣畫面曝光以後，3人可愛舞姿紛紛吸引不少粉絲討論。
籃藍日前剛傳出與中華職棒樂天桃猿傳出達成口頭合約共識，彼時籃藍剛好前往南韓，並與「樂天桃猿最強外援」李多慧在南韓街頭大跳「幫幫舞」，不少粉絲都笑稱籃籃是以「樂天女孩Ceo」角色前往招募李多慧歸隊，一時之間2人新球季合約獎落誰家再度引起熱議。
籃籃2017年透過LamiGirls徵選「星計畫」成為該屆總冠軍，因其甜美的外表加上時常在應援時展現的反差萌，短時間就吸引不少忠實粉絲。2019年受邀成為瘋神無雙固定班底，成為中華職棒史上第一位活躍於台灣演藝圈的現役啦啦隊員，籃籃近年接連接下《綜藝大集合》、《天才衝衝衝》等節目的共同主持人，可謂風光無限。
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