NBA／K湯盼成終身勇士人！核心成員唯一未獲續約　降為替補不影響

棒球／宣傳影片幕後獻聲是他！亞洲巨砲呂明賜3/3踏上大巨蛋

▲呂明賜先生在台灣棒球史上占有一席之地，收到巨人隊要來台交流賽的消息，他十分樂意參與這次的宣傳片製作。（圖／主辦單位提供）
▲呂明賜先生在台灣棒球史上占有一席之地，收到巨人隊要來台交流賽的消息，他十分樂意參與這次的宣傳片製作。（圖／主辦單位提供）

記者廖聿偉/綜合報導

「TOYOTA 2024讀賣巨人軍90週年紀念台灣試合」3月2日、3日在臺北大巨蛋開打，巨人隊過去網羅不少台灣球員，最著名的台將就是「亞洲巨砲」、且有「怪物」稱號的呂明賜，他效力巨人4個球季，第1年就轟出16支全壘打，讓大家印象深刻，先前主辦單位釋出的第二波宣傳影片，有不少球迷紛紛猜測這位幕後旁白究竟是誰？不負眾望正是「亞洲巨砲」呂明賜！除此之外，在3月3日樂天桃猿場，他將站上臺北大巨蛋球場，並攜手曾同為巨人軍成員的姜建銘，一同為本場賽事開出好球！

我是廣告 請繼續往下閱讀
呂明賜先生在台灣棒球史上占有一席之地，收到巨人隊要來台交流賽的消息，他十分樂意參與這次的宣傳片製作，受訪時憶起過往：「巨人隊給我的印象是從小學六年級開始的。」他依舊記得1977年到美國比賽拿冠軍，剛好就是王貞治先生打出756支全壘打，「小時候都在看，印象很深刻，怎麼會有選手打這麼多支全壘打。」

1987年民生報在高雄及台北各舉辦1場「趙士強V.S.呂明賜全壘打王對抗賽」，呂明賜在兩場對抗賽共擊出51支全壘打，剛好巨人隊業主正力亨受邀來台灣看這場比賽，就在呂明賜擊敗趙士強後，旋即決定簽約，開啟了他挑戰日職之路。這場史無前例的對抗賽，呂明賜回憶：「在打那個比賽前我就在想，趙士強是我的前輩，又很會打全壘打，怎麼打得過他？可能反而這樣比較沒有壓力，就盡情去打，結果打贏了。」

1988年他展開日職之旅，生涯在一軍的第1戰很有故事，「前一天晚上，我剛好跟吳復連聚餐，吃完後回到宿舍，差不多有20多個記者在等我，我嚇一跳，其實在吃飯的時候，我有看到電視在報導克羅馬提(Warren Cromartie，前巨人洋砲)被球打到，但是沒有想太多，結果回到宿舍，他們跟我說，我明天要上一軍了。」

呂明賜表示，接到升一軍通知又高興又緊張，他對自己說「沒關係，這是一個機會，好好把握，但是上去不見得會上場，可能會先看個幾場，慢慢代打，有表現才有機會先發。」沒想到隔天一上一軍，他被排進先發打線，他記得第1個打席，壘上有2名跑者，他面對的是養樂多隊的洋投吉布森，掌握到偏高滑球揮擊，打出3分砲，之後全壘打不斷出現，17戰10轟，日職生涯第1個球季就繳出16支全壘打，讓他有了「亞洲巨砲」、「呂怪物」的稱號，但對於生涯在一軍初亮相，呂明賜說：「剛上打擊區時，腳會發抖，很緊張。」

在巨人隊期間，讓呂明賜印象最深是球隊到宮崎春訓，工作人員把他所有的裝備都準備好放在房間裏面，他一方面高興，一方面也覺得，巨人隊的球衣一定會很重，心中就有這種想法，「巨人隊球迷跟其他球隊不一樣，我們到宮崎訓練時，我進球場嚇到，球迷有1萬多人，我以為要比賽，不然怎麼可能，只是練習就有1萬多人來看，巨人隊人氣實在嚇死人。」

曾待在這支擁有傳統及人氣的名門球隊，如今巨人隊迎來90週年，再度勾起呂明賜的回憶，他坦言：「我會想說，年輕的時候如果更有想法一點、更聰明一點，可能會在日本待得更久一點，看看自己可以再打到什麼程度。」除了比賽，他建議台灣選手可以多去觀察巨人隊選手的不同之處，例如守備、打擊、還有積極的態度，各方面都有很多值得學習的地方。至於台灣球迷如何看這兩場比賽？他認為只要好好欣賞職棒球員的球技與個人風格，再來就是為他們加油。而未來若有台灣球員加盟巨人，呂明賜的建議是：「巨人是蠻有傳統，而且中規中矩的球隊，除了在技術上一定要比別人更好之外，你的各方面，生活、品性、言談，他們也都蠻重視的，往後如果有球員有機會加入，一定要有這個認知，巨人隊不是那麼隨便的球隊。」

▲姜建銘3月3日為巨人開球。(圖/主辦單位提供)
▲姜建銘3月3日為巨人開球。(圖/主辦單位提供)
本次呂明賜先生也特地為了巨人隊來台比賽，與主辦單位合作拍攝了宣傳影片，畫面透過已拆除的台北市立棒球場，喚起台灣球迷的回憶，他說：「以前我在台北球場也有一些表現不錯的比賽，真的很想再看一次。」在這裡，除了與趙士強的全壘打王對抗賽，還有在1985年的國際棒球邀請賽冠軍戰中，中華隊和日本隊打到延長第14局，他擊出飛越中外野計分板的再見3分砲，那場比賽他單場3轟，展現呂怪物的威力。這次傳奇人物呂明賜回歸，與曾在2007年擔任巨人軍開幕戰先發投手的姜建銘一同開球，姜建銘曾於2005年至2008年效力日本讀賣巨人隊，是台灣第五位加入讀賣巨人隊的選手。姜建銘曾於2007年時擔任當年讀賣巨人開幕戰的先發投手並且取得勝投，是讀賣巨人成軍以來首位擔任開幕戰先發投手的台灣選手。兩人這次首度一同站上球場為樂天桃猿場開球，絕對是千載難逢、值得留念的畫面。




棒球／陽岱鋼暫時不打中職！前輩稻葉篤紀邀請成重返日職主因

大谷翔平與陽岱鋼超越隊友情誼！上大聯盟後還問張育成「認識嗎」

棒球／41歲秋信守寶刀未老！熱身賽棒打統一王牌古林睿煬與林詔恩

巨人交流賽非國際賽！遠雄質疑北市府認定模糊：把棒球賽當泰勒絲

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞