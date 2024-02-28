棒球／宣傳影片幕後獻聲是他！亞洲巨砲呂明賜3/3踏上大巨蛋

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1987年民生報在高雄及台北各舉辦1場「趙士強V.S.呂明賜全壘打王對抗賽」，呂明賜在兩場對抗賽共擊出51支全壘打，剛好巨人隊業主正力亨受邀來台灣看這場比賽，就在呂明賜擊敗趙士強後，旋即決定簽約，開啟了他挑戰日職之路。這場史無前例的對抗賽，呂明賜回憶：「在打那個比賽前我就在想，趙士強是我的前輩，又很會打全壘打，怎麼打得過他？可能反而這樣比較沒有壓力，就盡情去打，結果打贏了。」
1988年他展開日職之旅，生涯在一軍的第1戰很有故事，「前一天晚上，我剛好跟吳復連聚餐，吃完後回到宿舍，差不多有20多個記者在等我，我嚇一跳，其實在吃飯的時候，我有看到電視在報導克羅馬提(Warren Cromartie，前巨人洋砲)被球打到，但是沒有想太多，結果回到宿舍，他們跟我說，我明天要上一軍了。」
呂明賜表示，接到升一軍通知又高興又緊張，他對自己說「沒關係，這是一個機會，好好把握，但是上去不見得會上場，可能會先看個幾場，慢慢代打，有表現才有機會先發。」沒想到隔天一上一軍，他被排進先發打線，他記得第1個打席，壘上有2名跑者，他面對的是養樂多隊的洋投吉布森，掌握到偏高滑球揮擊，打出3分砲，之後全壘打不斷出現，17戰10轟，日職生涯第1個球季就繳出16支全壘打，讓他有了「亞洲巨砲」、「呂怪物」的稱號，但對於生涯在一軍初亮相，呂明賜說：「剛上打擊區時，腳會發抖，很緊張。」
在巨人隊期間，讓呂明賜印象最深是球隊到宮崎春訓，工作人員把他所有的裝備都準備好放在房間裏面，他一方面高興，一方面也覺得，巨人隊的球衣一定會很重，心中就有這種想法，「巨人隊球迷跟其他球隊不一樣，我們到宮崎訓練時，我進球場嚇到，球迷有1萬多人，我以為要比賽，不然怎麼可能，只是練習就有1萬多人來看，巨人隊人氣實在嚇死人。」
曾待在這支擁有傳統及人氣的名門球隊，如今巨人隊迎來90週年，再度勾起呂明賜的回憶，他坦言：「我會想說，年輕的時候如果更有想法一點、更聰明一點，可能會在日本待得更久一點，看看自己可以再打到什麼程度。」除了比賽，他建議台灣選手可以多去觀察巨人隊選手的不同之處，例如守備、打擊、還有積極的態度，各方面都有很多值得學習的地方。至於台灣球迷如何看這兩場比賽？他認為只要好好欣賞職棒球員的球技與個人風格，再來就是為他們加油。而未來若有台灣球員加盟巨人，呂明賜的建議是：「巨人是蠻有傳統，而且中規中矩的球隊，除了在技術上一定要比別人更好之外，你的各方面，生活、品性、言談，他們也都蠻重視的，往後如果有球員有機會加入，一定要有這個認知，巨人隊不是那麼隨便的球隊。」
本次呂明賜先生也特地為了巨人隊來台比賽，與主辦單位合作拍攝了宣傳影片，畫面透過已拆除的台北市立棒球場，喚起台灣球迷的回憶，他說：「以前我在台北球場也有一些表現不錯的比賽，真的很想再看一次。」在這裡，除了與趙士強的全壘打王對抗賽，還有在1985年的國際棒球邀請賽冠軍戰中，中華隊和日本隊打到延長第14局，他擊出飛越中外野計分板的再見3分砲，那場比賽他單場3轟，展現呂怪物的威力。這次傳奇人物呂明賜回歸，與曾在2007年擔任巨人軍開幕戰先發投手的姜建銘一同開球，姜建銘曾於2005年至2008年效力日本讀賣巨人隊，是台灣第五位加入讀賣巨人隊的選手。姜建銘曾於2007年時擔任當年讀賣巨人開幕戰的先發投手並且取得勝投，是讀賣巨人成軍以來首位擔任開幕戰先發投手的台灣選手。兩人這次首度一同站上球場為樂天桃猿場開球，絕對是千載難逢、值得留念的畫面。