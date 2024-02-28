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旅美意外解鎖二刀流！陽岱鋼向達比修有請益　體會大谷翔平有多強

▲台灣旅日球星陽岱鋼返台記者會，分享旅美時意外解鎖「二刀流」的心得。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.02.28）
▲台灣旅日球星陽岱鋼返台記者會，分享旅美時意外解鎖「二刀流」的心得。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.02.28）

記者路皓惟/台北報導

台灣旅外好手陽岱鋼在2022年在美國獨立聯盟打球時，曾代班投手施展「二刀流」，今（28）日返台記者會上，陽岱鋼分享那一次投球的經驗，直呼完成人生夢想，還透露當時有詢問好友達比修有關於投手訓練方式的問題，期待今年加入日職新軍Oisix新潟天鵝皇也能登板投球。

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湖國碼頭犬隊3:13不敵芝加哥狗隊（Chicago Dogs），出戰的前4任「正規」投手都失分，最後1局，碼頭犬教練團決定讓野手代班，陽岱鋼後援出賽1局無失分，還投出1次三振。

回想那一次的投球經驗，陽岱鋼表示：「其實在日職的時候，就一直很想上去投球。」由於這是陽岱鋼職棒生涯首度登板，他還特別請益效力聖地牙哥教士隊的好友達比修有，「因為那是第一次登板，我第一個跑去問達比修，問他投手要怎麼訓練。」

意外解鎖「二刀流」成就，陽岱鋼也體會到大谷翔平有多強，「二刀流很辛苦，打擊、守備練完，還要去練投手，二刀流練習一個月，大概是消耗三個月的體力。」

聊到二刀流的話題，不免談到陽岱鋼與大谷翔平的好交情，不過基於隱私的關係，陽岱鋼不便對外分享，「現在大谷翔平都是頭條新聞，我們朋友能做的，就是替他保護隱私，然後為他加油打氣。」

▲陽岱鋼在旅美時期曾施展「二刀流」，登板投球飆出三振。(圖／取自湖國碼頭犬隊推特）
▲陽岱鋼在旅美時期曾施展「二刀流」，登板投球飆出三振。(圖／取自湖國碼頭犬隊推特）
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