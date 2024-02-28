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莎莎請辭《食尚玩家》轉戰團購業　3年後超狂近況曝：月收達75萬

▲莎莎3年前請辭主持13年的《食尚玩家》主持人，3年過去如今每個月可以賺超過75萬。（圖／翻攝自莎莎公主(鍾欣愉)臉書）
▲莎莎3年前請辭主持13年的《食尚玩家》主持人，3年過去如今每個月可以賺超過75萬。（圖／翻攝自莎莎公主(鍾欣愉)臉書）

記者張一笙／綜合報導

前《食尚玩家》主持人莎莎（鍾欣愉）3年前因身體狀況亮紅燈，因此請辭主持13年的《食尚玩家》，隨即在同年成立「莎莎的失控雜貨店」做團購，如今她在團購事業做出成就，不僅獲得充分休息恢復身體健康，月收入更是高達驚人的75萬元，對比演藝收入一點都不遜色。

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▲莎莎主持過《食尚玩家》、《WTO姐妹會》、《嗨！營業中》123季、《超級模王大道》等節目，曾受提名第47屆金鐘獎最佳綜藝節目主持人，主持功力十分深厚。（圖／翻攝自莎莎小姐IG）
▲莎莎主持過《食尚玩家》、《WTO姐妹會》、《嗨！營業中》123季、《超級模王大道》等節目，曾獲提名第47屆金鐘獎最佳綜藝節目主持人，主持功力十分深厚。（圖／翻攝自莎莎小姐IG）
近年不少藝人紛紛做起團購，其中以柯以柔做了10年為先驅，後來也有不少藝人都做得十分出色。莎莎看到同期藝人們一個個在團購事業做得火熱，此時剛好有團購公司找上門，因此雙方一拍即合，莎莎在短暫休息後隨即投入團購事業。

▲莎莎團購事業做得順風順水，在演藝事業上也有不少活動邀約。（圖／莎莎臉書）
▲莎莎團購事業做得順風順水，在演藝事業上也有不少活動邀約。（圖／莎莎臉書）
如今3年過去，莎莎的社團粉絲專頁已經有11.4萬粉絲，上個月的營業金額估算有260萬元，光是個人抽成就有75萬。莎莎不僅在團購領域做出成績，在演藝工作上也順風順水，自己的經紀合約全由自己開的公司負責處理。

▲莎莎擔任《2024紅白藝能大賞》主持群，與許富凱一同帶領紅隊參與演出。（圖／台視提供）
▲莎莎擔任《2024紅白藝能大賞》主持群，與許富凱一同帶領紅隊參與演出。（圖／台視提供）
莎莎近期演藝工作雖然變少，但也因20年的演藝圈經驗，磨練出優秀的主持功力，因此在實境節目《嗨！營業中》表現優秀，連續主持三季，成績十分亮眼。過年時更受邀擔任《2024超級巨星紅白藝能大賞》擔任紅隊主持人，更在2024高雄夢時代跨年晚會擔任晚會主持人，可見其深厚的主持功底備受肯定。

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