麻疹症狀像感冒！出疹前後4天具感染力、恐併發腦炎　8大QA一次看

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疾管署指出，「麻疹」為第二類傳染病，必要時得於指定隔離治療機構施行隔離治療。「麻疹」為傳染力很強的病毒性疾病，可經由空氣、飛沫傳播或接觸病人鼻咽分泌物而感染，在疫苗尚未使用前，超過99%的人都會被感染，幾乎每個人的一生中都難逃麻疹侵襲。
Q：麻疹症狀有哪些？感染後的嚴重性？
麻疹的初期症狀與感冒很像，前驅症狀包括發燒、鼻炎、結膜炎（畏光、流眼淚、眼睛發紅）、咳嗽等，以及發燒3至4天後口腔內出現斑點（柯式斑點），臨床上少數個案也可能沒有出疹或出疹型態不典型，較嚴重者會併發中耳炎、肺炎或腦炎。
Q：麻疹的潛伏期多久？
自感染麻疹病毒開始至出疹約7到18天，平均約14天左右。
Q：感染麻疹後，傳染力可以持續多久？
一般來說，麻疹病人在出疹的前、後4天內都具有傳染力。若沒有出疹，則從發燒前1天到退燒後3天為可傳染期，匡列麻疹個案接觸者時也是依此原則。
Q：甚麼人容易感染麻疹？
1、得過麻疹的人，具有終身免疫力。
2、不曾得過麻疹或不曾接種麻疹疫苗的人，都可能感染麻疹。
3、「出生滿12個月」及「滿5歲至入國小前」各接種一劑MMR疫苗者可產生抗體。但研究顯示，1981年以後出生的成人，幼時接種疫苗所產生的抗體，有可能已隨時間而衰退，致使保護力降低。
Q：與麻疹確診患者接觸後，是否需施行自我隔離？
疾管署表示，麻疹個案之接觸者於自主健康管理期間（與麻疹病例最後1次接觸日起往後推算18天內），應每日早晚各量體溫1次，並詳實記錄體溫、活動史及是否出現疑似症狀，如果沒有任何不適或未出現疑似症狀如發燒、出疹、咳嗽、鼻炎、結膜炎等，仍可正常生活，但應避免出入公共場所，並儘量佩戴口罩。
疾管署建議，接觸者如在自主健康管理期間出現疑似症狀，則應進行自我隔離，並電話通知衛生單位，由衛生單位安排就醫，預先規劃好動線，避免接觸到其他等候看診的人。就醫時並請主動出示健康健側通知書及全程佩戴口罩。
Q：沒有與麻疹病人直接接觸，也會感染麻疹嗎？
病人散佈於空氣中的麻疹病毒，在2個小時內仍有傳染力，因此，在麻疹病例之可傳染期間，若曾與其同處在一個封閉空間，無論時間長短，都算與個案有接觸，而可能被感染。即使病人已離開，該空間在2個小時內都可能還存有麻疹病毒，如果沒有麻疹免疫力的人進入這個空間，就有可能感染。
Q：出現疑似麻疹症狀，該怎麼辦？
疾管署建議，出現疑似麻疹症狀時，應儘速戴口罩就醫，避免搭乘大眾運輸工具。
若已被衛生單位通知是麻疹病例的接觸者，應落實自主健康管理，出現上述症狀時，應進行自我隔離並電話通知衛生機關，由衛生機關會通知醫院預先規劃動線，再且全程戴口罩並避免搭乘大眾運輸工具，以免傳染給其他候診的病人及家屬。