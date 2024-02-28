四年一次229來了！今起咖啡、冰淇淋買一送一　壽星爽領免費貝果

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◾手信坊米大福，Global Mall新左營車站門市2月28日買一送一
◾2月28日Global Mall 新左營車站91°N Lounge美式咖啡買1送1
◾2月28日Global Mall 桃園A19復興空廚美式咖啡享買1送1
◾Global Mall 2月28日桃園A8推沐白「芋圓仙草凍鮮奶」、日春木瓜牛奶「綜合果汁」享第二杯半價
🟡229專屬優惠
◾星巴克即起至2月29日門市推限時買1送1，憑星巴克官方平台指定活動訊息截圖，即可於2月28日至29日上午11時至晚間8時購買兩杯特大杯相同飲品享買1送1。
◾COLD STONE推2月28至29日中杯以上冰淇淋買1送1（不含脆餅/桶裝；價低者為優惠品項；西門門市除外）
◾Global Mall新北中和、板橋車站咖樂迪咖啡農場2月28日至29日推「柔和咖樂迪咖啡豆」買1送1
◾靜岡勝政日式豬排2月29日限定，點小份里肌豬排套餐、腰內豬排套餐，立即升級為中份套餐，再加贈腰內豬排乙塊；出示2月壽星身分證明還能獲贈蛋糕
◾TGI FRIDAYS本月推2月壽星出示證明即可享「炭烤豬肋排」買1送1
◾國賓麵包房出示229出生證件，贈限量貝果乙個
◾Global Mall新北中和再加碼229壽星生日禮，只要於2月28日至29日至服務台出示2月29日出生之身分證明文件，即可獲得毛毯乙條，現在還可抽紅包，有機會獲得威秀影城電影票乙張、品牌抵用券等好禮。