日本旅遊付現金虧了！「全新付款神招」2/29悄登場：爽賺30％回饋

四年一次229來了！今起咖啡、冰淇淋買一送一　壽星爽領免費貝果

▲迎接四年一次的2月29日，2月晚鳥限定好康，包括2月28日買一送一、第二件半價或7折起，還有星巴克、COLD STONE買1送1等，Global Mall新左營車站91°N Lounge美式咖啡指定飲品買1送1。（圖／業者提供）
▲迎接四年一次的2月29日，2月晚鳥限定好康，包括2月28日買一送一、第二件半價或7折起，還有星巴克、COLD STONE買1送1等，Global Mall新左營車站91°N Lounge美式咖啡指定飲品買1送1。（圖／業者提供）

記者鍾怡婷/綜合報導

今228假期後，迎接四年一次的2月29日，2月晚鳥限定好康，包括2月28日買一送一、第二件半價或7折起，還有星巴克、COLD STONE買1送1等，Global Mall桃園A19復興空廚美式咖啡、新左營車站91°N Lounge美式咖啡指定飲品買1送1。此外，2月壽星出示證件TGI FRIDAYS「炭烤豬肋排」買1送1，出示229出生證件，林口A9國賓麵包房贈限量貝果乙個，Global Mall新北中和於2月28日至29日至服務台出示2月29日出生之身分證明文件，即可獲得毛毯乙條。

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🟡228假期限定好康

◾手信坊米大福，Global Mall新左營車站門市2月28日買一送一

◾2月28日Global Mall 新左營車站91°N Lounge美式咖啡買1送1

◾2月28日Global Mall 桃園A19復興空廚美式咖啡享買1送1

◾Global Mall 2月28日桃園A8推沐白「芋圓仙草凍鮮奶」、日春木瓜牛奶「綜合果汁」享第二杯半價

▲Global Mall桃園A8推日春木瓜牛奶「綜合果汁」2月28日享第二杯半價。（圖／業者提供）
▲Global Mall桃園A8推日春木瓜牛奶「綜合果汁」2月28日享第二杯半價。（圖／業者提供）
🟡229專屬優惠

◾星巴克即起至2月29日門市推限時買1送1，憑星巴克官方平台指定活動訊息截圖，即可於2月28日至29日上午11時至晚間8時購買兩杯特大杯相同飲品享買1送1。

◾COLD STONE推2月28至29日中杯以上冰淇淋買1送1（不含脆餅/桶裝；價低者為優惠品項；西門門市除外）

◾Global Mall新北中和、板橋車站咖樂迪咖啡農場2月28日至29日推「柔和咖樂迪咖啡豆」買1送1

◾靜岡勝政日式豬排2月29日限定，點小份里肌豬排套餐、腰內豬排套餐，立即升級為中份套餐，再加贈腰內豬排乙塊；出示2月壽星身分證明還能獲贈蛋糕

◾TGI FRIDAYS本月推2月壽星出示證明即可享「炭烤豬肋排」買1送1

◾國賓麵包房出示229出生證件，贈限量貝果乙個

◾Global Mall新北中和再加碼229壽星生日禮，只要於2月28日至29日至服務台出示2月29日出生之身分證明文件，即可獲得毛毯乙條，現在還可抽紅包，有機會獲得威秀影城電影票乙張、品牌抵用券等好禮。

▲Global Mall新北中和、板橋車站咖樂迪咖啡農場2月28日至29日推「柔和咖樂迪咖啡豆」買一送一。（圖／業者提供）
▲Global Mall新北中和、板橋車站咖樂迪咖啡農場2月28日至29日推「柔和咖樂迪咖啡豆」買一送一。（圖／業者提供）
▲COLD STONE推2月28至29日中杯以上冰淇淋買1送1。（圖／業者提供）
▲COLD STONE推2月28至29日中杯以上冰淇淋買1送1。（圖／業者提供）

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