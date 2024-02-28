扶輪社戳破幻術師大仙魔術！星光幫冠軍怒轟：像摸人胸部說假的
江湖一點訣，說破不值錢！知名魔術師「幻術師大仙」日前到南投扶輪社演出，活動原本進展很順利，即將結束時卻遭2名陌生男子突襲，直接在舞台上揭穿道具，還嘻皮笑臉沾沾自喜回到座位，場面相當尷尬，他覺得自己深受委屈，感覺「一生的志業被人踩在腳下蹂躪」；星光二班冠軍男星賴銘偉也很氣憤，比喻這種破壞表演的行為，就像去摸女生胸部，再自豪說是假的，這樣的行為「品格低級之至」。
記者江芷稜／綜合報導
幻術師大仙昨（27）日發文，還原遭到羞辱的過程，表示魔術祕密盡收全場觀眾眼底，讓歡樂的氛圍瞬間變成尷尬，「我真的不知道為什麼做為一個魔術表演者要承受這個…」、「一生的志業被人踩在腳下蹂躪….我根本無法雲淡風輕的當作沒有發生過…一股很大的氣，卻無處宣洩」，事後邀請他表演的扶輪社幹部，私下頻頻向他道歉，依舊無法平息怒氣，扶輪社在事件曝光後再度致歉，改天會帶著團隊當面道歉。
其實，魔術師和藝人的工作有異曲同工之妙，就像演戲、魔術都具有表演性質，對於幻術師大仙的悲慘遭遇，不少藝人都同聲撻伐，包括熱愛魔術的黃豪平，留言譴責開玩笑的人「這種不尊重別人、自以為聰明的人，最後一定在人生中不會爬到什麼高位，甚至也不會為別人的成功喝采」，唐從聖也說這種行為等於去看反串秀，然後衝上台把表演者的假髮摘掉，然後大喊「她是男的」，行為相當不當。
星光幫二班冠軍賴銘偉看了也很氣憤，他比喻這種行為就像看著台上身材火辣的女生，逕自用手去摸人家胸部，再沾沾自喜告訴大家她胸部是假的，「這無疑是me too他人的自尊和努力成果，不懂得尊重專業和踐踏他人自尊的人，品格低級之至」，他表示這種說法不是冒犯女性，而是形容表演工作者被赤裸羞辱，專業被他人侵犯，行為很不可取。
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