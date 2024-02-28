日職／巨人老戰友來台！陽岱鋼趕飛機回台約飯局 期待大巨蛋比賽
「TOYOTA 2024讀賣巨人軍90週年紀念台灣試合」將於3月2日、3日在台北大巨蛋舉行，前讀賣巨人球星陽岱鋼也期待與老戰友一起吃飯，還坦言很期待未來有機會能夠在大巨蛋比賽。
記者路皓惟/台北報導
陽岱鋼時隔3年重返日本球界，加入日本職棒二軍的新隊伍Oisix新潟天鵝皇，並在今（28）日舉行返台記者會分享過去旅美的心情，以及對新球季的展望，而明（29）日他將立即回到日本參加記者會，雖然他人還沒報到，但他肯笑說「心有到了」。
剛好巨人軍將於3月1日搭機抵達台灣。與Oisix新潟天鵝皇比賽撞期，但陽岱鋼仍期待抽空飛回台北，與坂本勇人、阿部慎之助等老戰友相聚，「如果時間來得及，會趕回來台灣跟前隊友們吃個飯。」
至於被問到想要帶巨人朋友吃些什麼料理，陽岱鋼笑說：「台灣大家都知道就是鼎泰豐。」除此之外，陽岱鋼還向媒體詢問有無其他推薦。
讀賣巨人交流賽將在新落成的台北大巨蛋開打，陽岱鋼也很關注台灣第一顆巨蛋，「每次開車經過都會看一下，看看蓋的進度怎麼樣。」他坦言，很期待未來有機會能夠在大巨蛋比賽，「巨蛋在台灣，又在台北市區，當然會想進去打。」
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