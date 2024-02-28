周曉涵「又正又兇」反差萌迷倒小鮮肉 24歲張豐豪告白：太漂亮了
39歲周曉涵出身自逢甲校花，童顏魅力難擋，曾與小7歲蘇熙喆、小13歲王新凱傳緋聞，堪稱鮮肉殺手，在微電影新作《遊戲開始》之數學篇中，她戴眼鏡扮作數學老師，迷倒同劇演學生的小14歲張豐豪，這是兩人首度合作，張豐豪直呼第一眼看到「超正女老師」周曉涵時，以為自己在看電視，「因為曉涵姐太漂亮了。」
記者羅凌筠／綜合報導
周曉涵這次演出看起來嚴肅的美女老師，坦言：「我演過英文、歷史、地理老師都是文科，大家難把我和理工科老師聯想在一起，為了不要沒說服力，花不少心思在背七橋圖解說。」而張豐豪在作品中多次披上高中制服，但這回不同的是演出數學天才，「彌補了我學生時期當不成學霸的遺憾。」
周曉涵扮教師有種「奶兇奶兇」（童顏妹子發火很可愛）的反差萌，張豐豪說：「因為曉涵姐太漂亮了，第一時間會覺得有距離感，直到殺青酒我才開玩笑說，『老師，我想要問妳這題怎麼解？』曉涵姐也幽默回應說要把我『轉班』給其他老師。」
周曉涵則力讚張豐豪認真又優秀，「這個角色真的不容易，我還要叫他上台回答數學問題，他應該是做足了事前的準備，覺得他超棒的，要背下公式與解答，有一大堆的數字。」
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