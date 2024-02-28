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二二八77周年　蕭美琴喊：團結一起、珍惜努力爭取而來的民主自由

▲蕭美表示，台灣從威權走向民主，是大家一起打拚的成果。（圖／記者陳明中攝，2023.02.23）
▲蕭美表示，台灣從威權走向民主，是大家一起打拚的成果。（圖／記者陳明中攝，2023.02.23）

記者陳佩君／台北報導

適逢228事件77周年，準副總統蕭美琴今（28）日表示，台灣從威權走向民主，是大家一起打拚的成果，未來「我們更要團結一起，珍惜努力爭取而來的民主自由」；總統府秘書長林佳龍則說，大家反覆回望過往、紀念受難前輩，為的是透過歷史真相的追尋，共同面對威權統治造成的傷痕、攜手步向未來。

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蕭美琴透過臉書說，今年是「二二八事件」77週年，對於台灣來說，這不但是爭取民主自由的艱辛過程，也是大家必須要團結面對未來挑戰的借鏡。

蕭美琴指出，這8年來，在總統蔡英文帶領下，政府透過政策、推動立法、落實轉型正義，引導台灣人民正視過去的歷史，像是行政院近日就率先示範設置不義遺址的標示。

蕭美琴回憶，她在美國念大學時，在圖書館看到《台灣人四百年史》等白色恐怖時期的「禁書」，讓她對台灣的歷史與本土意識產生興趣與關心。

蕭美琴提到，經歷過幾次的政黨輪替，台灣的民主價值已經深植人民心中，也深受許多國家所信任；而在許多國際評比裡，台灣也被列為最自由的國家之一。

蕭美琴說，台灣從威權走向民主，是大家一起打拚的成果，面對現今國際間複雜多變的情勢，以及來自外部威脅加劇之際，「我們更要團結一起，珍惜努力爭取而來的民主自由」。

此外，林佳龍也說，今天是二二八事件77周年的日子，年復一年，從噤聲到發聲、從戒嚴到解嚴，我們反覆回望過往、紀念受難前輩，為的是透過歷史真相的追尋、轉型正義工作的推進，更深刻認識二二八事件，共同面對威權統治造成的傷痕、攜手步向未來。

林佳龍提到，作家米蘭．昆德拉在《笑忘書》中寫道：「人類對抗權力的鬥爭，就是記憶與遺忘的鬥爭。」77 年約莫是一個人一生的歲月，時間的推移不斷考驗大家如何「記得」二二八，如何推動曾被稱為民主化「未竟之業」的轉型正義工作。

林佳龍指出，前輩們一一遠行，在在證明轉型正義是和時間賽跑的工作，每年大家紀念、重新思考和再詮釋二二八，也是為了把握有限的時間，盡力去記得每一個受難者前輩和家屬的生命經驗，讓歷史和故事可以被聽見、紀錄、反省、重述，讓對抗威權、堅持民主自由的精神成為世代台灣人共同守護的價值。

林佳龍指出，記憶如果有重量，便是讓共同生活在台灣這塊土地上的人們，攜手追尋人權與正義、深化民主和自由，成為每一天的日常。

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