潛艦國造邁入新里程！原型艦海鯤軍艦順利完成浮船作業移至乾塢
台灣國際造船公司於27日，在高雄港港域進行海鯤軍艦浮船作業，於下午完成潛艦國造原型艦海鯤軍艦浮船測試作業，順利將原型艦海鯤軍艦從該公司封閉式組裝工廠，經由浮船作業，順利移至該公司高雄廠乾塢，讓我國潛艦國造邁入新里程。
記者黃守作／高雄報導
台灣國際造船公司進行海鯤軍艦浮船作業，是由台灣國際造船公司董事長鄭文隆與海昌計畫專案召集人黃曙光帶隊，所有作業人員於27日上午7時30分開始集結，上午8時正式作業，歷經7小時，於下午3時完成，並確認第一階段各項水密性能、重量控制、穩度與各艙壓載等，均符合設計預期標準。
台灣國際造船公司董事長鄭文隆表示，海鯤軍艦浮船作業計畫階段，台船公司與海昌計畫團隊就各配合事項縝密規劃及協調，包含，租用佳運公司多功能重載車、中信8號浮塢及高雄港港區數艘拖船，並商請海軍支援拖船、陸戰隊警戒艇、水下作業大隊潛水人員，以及高雄港警總隊出動港勤警艇。
鄭文隆說，台灣國際造船公司也協調高雄港務分公司進行航道管制，小港警分局、中鋼、中油、台電、陽明海運等單位也協助港區碼頭警戒作業，集各界資源協力，致使海鯤軍艦浮船作業得以順利進行。
鄭文隆指出，海鯤軍艦浮船測試作業，已順利將原型艦海鯤軍艦從該公司封閉式組裝工廠，經由浮船作業，順利移至該公司高雄廠乾塢，未來將在乾塢，繼續進行電瓶與主機等動力系統調校與泊港測試(HAT)後，再進入下一階段海上測試(SAT)，該公司、海軍及中科院等單位，將在安全與品質要求下，逐項完成驗測，以達成交艦目標。