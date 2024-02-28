國台辦控海委會主委管碧玲「極為冷血」！海巡署反駁：非事實
針對日前中國快艇在金廈海域翻覆釀死案件，中國國台辦批評「民進黨當局」刻意隱瞞、誤導真相。今（28）日海巡署表示，海委會主委管碧玲第一時間即指示撫慰家屬，對案情全面檢討，國台辦指控冷血非事實。
記者孫唯容／綜合報導
中國國台辦新聞發言人朱鳳蓮28日記者會上，批評台灣海委會主委管碧玲「極為冷血，為人不齒」，要求停止繼續傷害遇難者家屬。朱鳳蓮也表示「我們將堅決維護同胞的合法權益，絕不允許此類事件再次發生。中國方面保留採取一切措施的權利，一切後果由台灣承擔」。
海巡署表示，2月14日案發後，海洋委員會主任委員管碧玲第一時間就表達關心，各項督導指示都朝向「安頓亡靈、撫慰家屬」的方向努力；對案情的態度則是「不偏不倚，要求全面檢討」，後續由海巡署秉持人道關懷立場積極與家屬協商，提供具體撫慰方案，期盼給予家屬最實質的協助與保障，國台辦指控冷血，並非事實。
海巡署指出，會捍衛海巡署海上執法權力，堅持「三無船」取締執法準則，依法行政；針對案情內容也不偏不倚、大公無私，接受檢察官調查，還原真相；至於沒有蒐證錄影導致家屬、社會無法迅速了解案情，已由副署長公開表達歉意；後續管碧玲也指示海巡署對執法人員進行專業心理諮商；並指示幹部就勤務裝備、勤務管理成立策進小組，就此案全面檢討。