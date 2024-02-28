日職／陽岱鋼15年前就立下旅美目標　親揭「美、日棒球細膩」差異

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在美國獨立聯盟及澳洲職棒的經驗中，陽岱鋼深刻體會到美、日棒球文化的巨大差異。他提到，當初25歲的時候，就立下10年後到美國以外的地方看看，剛好在35歲那年，也就是巨人隊的最後一年，有機會到國外看看不同的棒球環境，這段旅程帶給他寶貴的經驗。
在澳洲職棒短暫打工，陽岱鋼見識到棒球選手多元的職業，從開貨車的司機到國中老師，從中感受到球員對棒球的熱忱，陽岱鋼表示：「他們對棒球非常熱愛，非常敬佩他們。」
陽岱鋼表示，在美國2年時間，他有機會與具備大聯盟經驗的教練和選手們合作，深刻瞭解到美、日棒球不同的細膩度。陽岱鋼指出，美國棒球細膩的部分在於數據分析，而日本則是在選手動作調整、戰術策略有更全面的觀察。
由於亞洲球員的力量普遍不如美國、中美洲選手，因此陽岱鋼分享了亞洲球員如何在國外凸顯自己的能力，「靠的就是細膩的技巧、觀察力，在亞洲人身材劣勢下，以發揮自身最大優勢破解對手。」
即使遠在他鄉打拚，陽岱鋼人氣依舊超級高，不少台灣及日本球迷專程到美國和澳洲欣賞他比賽，這份支持讓他感到無比溫暖。至於國外生活方面，陽岱鋼提到球隊對他特別照顧，幫他準備炒飯中式食物，雖然他對食物並不是特別挑剔，但直呼球隊實在很貼心，讓他能夠在球場上全力表現。
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