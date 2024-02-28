NBA／K湯盼成終身勇士人！核心成員唯一未獲續約　降為替補不影響

日職／陽岱鋼15年前就立下旅美目標　親揭「美、日棒球細膩」差異

▲陽岱鋼參與返台記者會，對於新球季加盟日職二軍新軍Oisix新潟天鵝皇隊感到十分興奮。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.02.28）
▲陽岱鋼參與返台記者會，對於新球季加盟日職二軍新軍Oisix新潟天鵝皇隊感到十分興奮。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.02.28）

記者路皓惟/台北報導

台灣旅外好手陽岱鋼自2022年起轉戰美國獨立聯盟，後來又前往澳洲打球，如今他加盟日職二軍的新軍——Oisix新潟天鵝皇隊延續職棒生涯。經過3年在美、澳的磨練，陽岱鋼對棒球又有新的認識，完成自己25歲設下的目標，同時也分享亞洲球員如何在美國高競爭的環境下打出一片天。

我是廣告 請繼續往下閱讀
陽岱鋼在2022年選擇前往美國獨立聯盟發展，加入了湖國碼頭犬隊，隨後於2023年轉戰大西洋獨立聯盟的高點搖椅隊，離開美國之後，陽岱鋼前往澳洲職棒布里斯本俠盜隊「打工」，今年陽岱鋼選擇回到日本職棒發展，加盟了日職二軍新軍Oisix新潟天鵝皇隊，時隔3年再次回到日職球界。

在美國獨立聯盟及澳洲職棒的經驗中，陽岱鋼深刻體會到美、日棒球文化的巨大差異。他提到，當初25歲的時候，就立下10年後到美國以外的地方看看，剛好在35歲那年，也就是巨人隊的最後一年，有機會到國外看看不同的棒球環境，這段旅程帶給他寶貴的經驗。

在澳洲職棒短暫打工，陽岱鋼見識到棒球選手多元的職業，從開貨車的司機到國中老師，從中感受到球員對棒球的熱忱，陽岱鋼表示：「他們對棒球非常熱愛，非常敬佩他們。」

▲前旅日球星陽岱鋼曾加入澳職布里斯本俠盜隊。(圖／布里斯本俠盜推特)
▲前旅日球星陽岱鋼曾加入澳職布里斯本俠盜隊。(圖／布里斯本俠盜推特)
陽岱鋼表示，在美國2年時間，他有機會與具備大聯盟經驗的教練和選手們合作，深刻瞭解到美、日棒球不同的細膩度。陽岱鋼指出，美國棒球細膩的部分在於數據分析，而日本則是在選手動作調整、戰術策略有更全面的觀察。

由於亞洲球員的力量普遍不如美國、中美洲選手，因此陽岱鋼分享了亞洲球員如何在國外凸顯自己的能力，「靠的就是細膩的技巧、觀察力，在亞洲人身材劣勢下，以發揮自身最大優勢破解對手。」

即使遠在他鄉打拚，陽岱鋼人氣依舊超級高，不少台灣及日本球迷專程到美國和澳洲欣賞他比賽，這份支持讓他感到無比溫暖。至於國外生活方面，陽岱鋼提到球隊對他特別照顧，幫他準備炒飯中式食物，雖然他對食物並不是特別挑剔，但直呼球隊實在很貼心，讓他能夠在球場上全力表現。

▲陽岱鋼在旅美時期曾施展「二刀流」，登板投球飆出三振。(圖／取自湖國碼頭犬隊推特）
▲陽岱鋼在旅美時期曾施展「二刀流」，登板投球飆出三振。(圖／取自湖國碼頭犬隊推特）
更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁  

影／陽岱鋼暫時不打中職！前輩稻葉篤紀邀請　成為重返日職主因

12強打中華隊？陽岱鋼淡回「如果我是教練...」　親談回中職打球

旅美意外解鎖二刀流！陽岱鋼向達比修有請益　體會大谷翔平有多強

日職／巨人老戰友來台！陽岱鋼趕飛機回台約飯局　期待大巨蛋比賽

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞