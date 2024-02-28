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31歲麥莉又撞臉65歲孫翠鳳！新單曲封面直接拷貝　相似度高達80％

▲麥莉希拉新單曲封面又撞臉孫翠鳳。（圖／美聯社）
▲麥莉希拉新單曲封面又撞臉孫翠鳳。（圖／美聯社）

記者楊穎軒／綜合報導

美國流行女歌手麥莉希拉（Miley Cyrus）擁有渾厚又奔放的菸嗓，表演形式驚世駭俗，走紅23年終於在今年勇奪生涯首座葛萊美獎，台灣網友認為她長相激似國寶級歌仔戲大師孫翠鳳，迷因圖在網路上瘋傳。麥莉今（28）日在IG公布新單曲封面，面容再度撞臉孫翠鳳。

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麥莉新歌〈Doctor (Work It Out)〉和饒舌歌手、LV男裝創意總監「菲董」菲瑞威廉斯（Pharrell Williams）合作，釋出的單曲封面，麥莉依舊以致敬珍芳達、拉蔻兒薇芝獅子頭髮型亮相，身著Disco風格的淡藍色鬚鬚大衣，僅以半身入鏡，極簡又不失時尚感。

▲麥莉新單曲封面。（圖／翻攝自Miley Cyrus IG）
▲麥莉新單曲封面。（圖／翻攝自Miley Cyrus IG）
31歲麥莉新造型五官再度和65歲孫翠鳳撞臉，相似度至少有80%以上，令人發噱。其實孫翠鳳月初就以神似麥莉的哏公開表示：「原來！我有姊妹在國外！」並於臉書分享自己和麥莉的迷因合成圖，發自內心說：「當下真的是會心一笑，2023年媽媽離開後，很久沒有這麼開心的微笑了！」展現天后的大氣和幽默。

▲麥莉（左圖）和孫翠鳳長相對比。（圖／翻攝自Miley Cyrus IG、孫翠鳳臉書）
▲麥莉（左圖）和孫翠鳳長相對比。（圖／翻攝自Miley Cyrus IG、孫翠鳳臉書）
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