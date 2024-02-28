民主基金會被質疑綠營小金庫　綠反擊王鴻薇：藍今年申請額度最高

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民進黨表示，民主基金會可供各政黨申請之補助額度每年共約3000萬，依照國會政黨席次比例分配；民進黨在2020至2024是國會最大黨，每年可申請額度為1600萬；2024選舉過後，接下來4年民進黨可申請額度，下降至每年約1300萬，且國民黨今年已成為國會最大黨，今年可申請的額度將比民進黨高。
民進黨質問王鴻薇，國民黨每年皆獲得民主基金會經費補助，難道也是「浮濫申請大量公帑」、或「自肥」？「請國民黨在指責別人時，切勿自打嘴巴」。
民進黨表示，民主基金會向來有審查機制，針對政黨的提案有審查權，民進黨皆依規提出企劃，也會依照民主基金會建議修正，「至於國民黨每年補助款用到哪裡，王鴻薇委員是否也該費心了解？」
民進黨提到，若國民黨真的關心台灣民主的發展，也可以鼓勵各民間團體申請民主基金會的補助，不需要污名化民主基金會；民主基金會長期以來，針對國際政黨外交、國會外交、國內外民主人權議題相關交流活動進行補助，絕無因不同黨籍有所偏袒和差別待遇。
民進黨指出，根據台灣民主基金會捐助暨組織章程第6條規定，補助範圍除國會外交及國際民主交流外，也包括「推展有關民主與人權之活動」、「推動有關民主、人權之研討會，舉辦公共論壇及相關民主教育活動」，以及「其他有助於增進國際民主發展及提升台灣民主素質相關事項」等，皆可由各政黨及民間團體申請。