灰貴賓犬看到攝影機就攻擊！招牌「死亡之瞪」爆紅　結怨原因曝光

我是廣告 請繼續往下閱讀
近期在Tiktok上一隻動物明星成為眾所矚目的焦點，牠就是住在廣東的灰貴賓犬，名叫「本華」，是兩歲多的可愛女孩。2022年8月份時，主人購入了一個可以移動的寵物攝影機，希望能在外出時隨時觀看本華的狀態，避免狗狗出事沒有第一時間知道。
起初本華對於攝影機沒有多大的興趣，直到有一次主人不在家時，本華偷偷將零食包裝咬破並開始偷吃，這一幕全被鏡頭拍了下來，主人便透過麥克風向本華喊話：「本華不要偷吃零食，等我回來給妳吃，是我呀妳聽見了嗎？」
沒想到下一秒，本華就轉過頭來狠瞪，並衝刺過來掀翻攝影機，疑似誤認成是攝影機向主人打告狀，而從此開始，本華與攝影機的血海深仇就展開了。後來只要本華看到攝影機移動到自己附近，都必定會進行死亡之瞪，並展開攻擊，每天必做的三件事變成「吃飯、睡覺、撞攝影機」。
後來主人還嘗試開啟直播，吸引大批粉絲同步觀看本華，在家到底會怎樣對待攝影機，沒想到在10分鐘內，本華就狂撞攝影機多達20次，讓網友笑瘋：「打擾吃東西的仇，真的會記很久阿」、「太好笑又可愛了」、「吃飯皇帝大，現在攝影君是惹到狗皇后了！」。
更多爆笑、逗趣、可愛的寵物新聞，請加入「寵毛網 Petsmao 寵物資訊平台」粉絲專頁