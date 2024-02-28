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灰貴賓犬看到攝影機就攻擊！招牌「死亡之瞪」爆紅　結怨原因曝光

▲現在本華看到攝影機，必定會發起攻擊。（圖／取自抖音＠本華是個反骨仔）
▲現在本華看到攝影機，必定會發起攻擊。（圖／取自抖音＠本華是個反骨仔）

記者潘毅／綜合報導

究竟是有什麼深仇大恨！近期有一隻灰貴賓犬在社群上爆紅，因為只要當牠看到寵物攝影機出現，就會祭出「死亡之瞪」，隨後衝向鏡頭開始用頭槌、爪子攻擊，讓飼主覺得無奈又好笑，而狗狗與攝影機的「結怨起源」也曝光了。

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近期在Tiktok上一隻動物明星成為眾所矚目的焦點，牠就是住在廣東的灰貴賓犬，名叫「本華」，是兩歲多的可愛女孩。2022年8月份時，主人購入了一個可以移動的寵物攝影機，希望能在外出時隨時觀看本華的狀態，避免狗狗出事沒有第一時間知道。

▲本華一次偷吃零食直接被攝影機抓到，主人透過麥克風制止，牠卻誤以為是攝影機打小報告。（圖／取自抖音＠本華是個反骨仔）
▲本華一次偷吃零食直接被攝影機抓到，主人透過麥克風制止，牠卻誤以為是攝影機打小報告。（圖／取自抖音＠本華是個反骨仔）
起初本華對於攝影機沒有多大的興趣，直到有一次主人不在家時，本華偷偷將零食包裝咬破並開始偷吃，這一幕全被鏡頭拍了下來，主人便透過麥克風向本華喊話：「本華不要偷吃零食，等我回來給妳吃，是我呀妳聽見了嗎？」

沒想到下一秒，本華就轉過頭來狠瞪，並衝刺過來掀翻攝影機，疑似誤認成是攝影機向主人打告狀，而從此開始，本華與攝影機的血海深仇就展開了。後來只要本華看到攝影機移動到自己附近，都必定會進行死亡之瞪，並展開攻擊，每天必做的三件事變成「吃飯、睡覺、撞攝影機」。

▲一隻灰貴賓犬在社群上爆紅，因為只要當牠看到寵物攝影機出現，就會祭出「死亡之瞪」。（圖／取自抖音＠本華是個反骨仔）
▲本華招牌的「死亡之瞪」，讓牠瞬間爆紅成為狗明星。（圖／取自抖音＠本華是個反骨仔）
後來主人還嘗試開啟直播，吸引大批粉絲同步觀看本華，在家到底會怎樣對待攝影機，沒想到在10分鐘內，本華就狂撞攝影機多達20次，讓網友笑瘋：「打擾吃東西的仇，真的會記很久阿」、「太好笑又可愛了」、「吃飯皇帝大，現在攝影君是惹到狗皇后了！」。

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