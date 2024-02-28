7-11出手改造「清水服務區」！開幕時間、亮點 規劃50櫃位逛不完
清水服務區將以新面貌亮相，7-11統一超商自3月1日接手，並全面啟動改裝計畫，預計於今年底前全面營運，未來將以「清水風帆 馳乘飛翔」為主題意象，融入清水豐富自然生態，還會規劃約50櫃位，較原本櫃位增加超過兩成，包含連鎖店、在地名店等；且改裝期間為確保營運不中斷，規劃約600坪臨時賣場，24小時營運的超商門市外，也有20個臨時攤位、座位區。
記者鍾怡婷/綜合報導
統一超商表示，將自3月1日起全面啟動「清水服務區」改裝作業，不僅形塑整體門面、設置造景藝術，讓各樓層都有驚喜，提升用路人遊逛動機外，更規劃約50櫃位，較原本櫃位增加超過兩成，包含連鎖店、在地名店等，其中更有三分之一是唯一或第一次進駐，凸顯經營差異化，「清水服務區」預計今年底前將全面營運，敬請期待！
改裝期間「清水服務區」營運不中斷，規劃約600坪結構帳臨時賣場，除2間24小時營運的7-ELEVEN門市外還有20個臨時櫃位，包含伴手禮、美食櫃、即食櫃等，同時提供座位區、ATM、哺乳室、ETC服務（各櫃位營運時間依現場公告為主），持續提供旅客舒適的休憩空間。
全家則是化身全台最大穆斯林友善通路，設置「穆斯林友善商品專架」，提供近50項零食、餅乾、飲料、禮盒，目前於全國155間店舖皆有設置。並為滿足熱食需求，另於79間店舖設立有「穆斯林友善熟食專區」，供應穆斯林可食用之南洋酸辣燙「馬尚煮」、夯蕃薯、茶葉蛋等，且透過專屬器具與隔板設計，避免穆斯林接觸到豬肉類食品與用具。
並推出4款獨家開發之穆斯林友善鮮食，皆由中國回教協會監製，製程符合穆斯林飲食規範，其中，東南亞風味冷凍餐盒「庫瑪雞肉佐泰米飯」、「印度咖哩魚佐香料飯」與「雞肉餅佐薑黃飯」，與長榮空廚外籍主廚共同開發，呈現東南亞道地料理特色風味，讓穆斯林觀光客、移工與新住民在台灣也能吃到家鄉味；另有長榮航空經典機上美味「維也納奶油麵包」可選擇，同樣為穆斯林友善商品。