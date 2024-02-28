日職／年薪6千萬變4.5萬！陽岱鋼為何堅持打棒球 回日職僅一目的
台灣旅日好手陽岱鋼在巨人隊期間年薪高達3億日圓（約6302萬台幣），在離開日職轉戰美國獨立聯盟後，薪水有了天翻地覆的變化，月薪領不到20萬日圓（約4.5萬台幣），現在又回到日職打球，陽岱鋼並不是為了錢，也不在乎外界的眼光，而是繼續學習、享受棒球。
記者路皓惟/台北報導
2005年陽岱鋼以1億日圓的高額簽約金加盟日本職棒北海道日本火腿鬥士隊，到2016年轉投讀賣巨人隊，簽下一份超過15億日圓、為期5年的大合約，年薪高達3億日圓。
2022年陽岱鋼完成25歲時立下旅美的目標，毅然決然隻身前往美國獨立聯盟打拚，變成月領4.5萬的球員，對於薪資的巨幅滑落，陽岱鋼表示：「我抱著飢餓的精神，以及享受棒球的樂趣，這絕對會是很好的學習。」陽岱鋼的精神令人敬佩。
在美國獨立聯盟和澳洲職棒奮戰2年後，今年陽岱鋼加盟日職二軍新軍Oisix新潟天鵝皇隊，延續職業生涯，陽岱鋼說：「畢竟在日本生活久了，也熟悉這裡，讓我有比較安心、回家的感覺。」
相隔3年重返日本職棒，陽岱鋼對於是否想要再次證明自己，他謙虛地表示：「只要健康不要怕沒人注意到你，場上就是表現時間，把自己該做的做好就好。」
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