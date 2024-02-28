周潤發前往平民餐廳用餐突道歉 粉絲曝原因大喊：發哥超暖心
68歲香港藝人周潤發貴為國際巨星，名滿天下的他私底下作風卻十分樸實親切，被粉絲們封為「民間特首」。近期有粉絲在香港中環餐廳偶遇周潤發，體貼地等他用餐後詢問是否能合影，未料周潤發聽到後頻喊：「I'm so sorry」，對於讓粉絲等了許久感到相當抱歉，親民作風行為讓粉絲們紛紛大喊：「好暖心！好親民！」
記者張一笙／綜合報導
有粉絲昨（27）日在社群平台透露自己到香港中環的餐廳，發現對面竟坐著天王周潤發，猶豫著是否要上前合影，思考後決定等周潤發用完餐再上前打招呼。本以為會被拒絕，未料他上前打招呼後，周潤發隨即十分愧疚地對他頻喊：「I'm so sorry，讓你們等這麼久」，親民態度讓不少粉絲十分羨慕，紛紛直呼：「發哥人真的好好啊！」
周潤發過去曾參與不少電影演出，更以華人身分在好萊塢留下高達9部作品，其中以《臥虎藏龍》最廣為人知。近年來周潤發電影產量逐量減少，時常在香港的山上及路邊餐廳被粉絲們「野生捕獲」，每每粉絲們認出周潤發時，他都會大方地與粉絲們合影，盡可能完成粉絲們請求。親民且暖心的行為，並沒有因為他享譽國際而改變，因此時常有網友在社群平台上分享「捕獲」周潤發的暖心小故事。
周潤發出道多年，有許多膾炙人口的作品，據傳身家已達215億台幣，2018年與太太陳薈蓮一同面會淨空法師後，決定2人過世後要將身家裸捐回饋社會，成為一樁美談。有媒體詢問到此事，周潤發笑稱：「不是我要捐，是我老婆決定的」，間接證實傳聞屬實。
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