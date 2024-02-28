泰勒絲人美心善！幫9歲腦癌女童圓夢 暖心畫面現場直擊
「西洋天后」泰勒絲（Taylor Swift）最近在世界各地舉行「The Eras Tour」巡迴演唱會，人美心善的她，在澳洲場演唱會時唱到歌曲〈22〉時，親自把一頂演出的帽子送給罹癌的9歲粉絲，替小歌迷圓夢，超暖畫面也跟著曝光。
記者吳雨婕／綜合報導
泰勒絲近日在澳洲開唱，一口氣舉行4場演唱會，按照慣例，演唱會上唱到歌曲〈22〉時，泰勒絲就會把帽子送給粉絲，而在澳洲首場的演唱會上，泰勒絲將帽子送給一個罹癌的小女孩Scarlett，據悉，罹癌的Scarlett今年9歲，罹患無法被治癒的腦癌，經治療後只能短暫延長壽命，她在泰勒絲的演唱會上舉著「Taylor，我能拿到22帽子嗎？」的紙條，並號召親友轉發，希望泰勒絲以及其團隊能看到。
而Scarlett當晚也真的被泰勒絲選中，泰勒絲一邊演唱歌曲〈22〉，一邊走到Scarlett面前，為她戴上帽子還擁抱了對方，還親吻女孩的手，送上最真摯的祝福，暖心實現女孩的夢想。
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