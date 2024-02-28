周星馳睽違8年回歸！來台尋找星女郎 《少林女足》5條件曝光
「星爺」周星馳在拍完《美人魚》後，已8年未推出新作品，僅在2020年《新喜劇之王》中獻聲配音。星爺在去年宣布籌備第2部功夫體育新作《女足》（原名《少林女足》），如今即將在台灣舉行海選，宣布將徵選「新一代星女郎」，過去有不少女藝人如趙薇、張柏芝、黃聖依、張雨綺等人都因與周星馳合作而走紅，故稱為「星女郎」，如今星爺列出5項條件，不少懷有星夢的粉絲們都十分期待。
記者張一笙／綜合報導
事實上，周星馳在去年61歲生日時就曬出《少林女足》的劇本，宣布這是他的復出之作。他在文中寫道：「今天我只有一個願望，就是能與一大群不同國籍、年輕貌美、身材標緻、天資聰敏、體能出眾的靚女，一起共渡難忘時光，人數不拘，我無懼人山人海，只怕妳不夠風采！ 」
消息一出，不少粉絲們紛紛表示十分期待：「原來我每天苦練就是為了今天這一刻，大師兄回來了！」、「可以應徵當那顆球嗎？」、「男扮女裝接受嗎？」事實上，周星馳近期正如火如荼地在進行《少林女足》的籌備工作，更在與南韓「國民影帝」宋康昊見面吃飯時，詢問他是否願意出演裁判一角。
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