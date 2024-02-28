炎亞綸繳完150萬保金！火速出境掃陰霾 赴日參加新能源展
炎亞綸日前陷入偷拍未成年影片風波，經士林地方法院考量境管期限將屆滿，裁定可於2月23日下午3點前具保150萬元，准予解除限制出境、出海，本月17日炎亞綸親自赴士林地方法院繳交保金，順利解除出境、出海限制。而今（28）日稍早炎亞綸則是在IG發文曬出工作證，透露人已在日本參加新能源展。
記者吳雨婕／綜合報導
炎亞綸先前出席自家食品品牌活動時，就傳出日本、澳門的工作找上門，而在繳交保金150萬後，終於順利解除出境、出海限制，解除限制的第一站，選在日本，炎亞綸在IG提到他去的地方是「東京台場 新能源展」，曬出的工作證上也能看到，炎亞綸使用的名字拼音，是改名過後的「吳秉孺」的英文拼寫，似乎想要一掃過去的陰霾，開拓新的事業與視野。
事實上，炎亞綸在本月17日親赴士林地方法院繳交具保金150萬元，接受媒體訪問時，炎亞綸感激法官理解他對維持生活的需求，讓他能進行海外工作，「一直以來面對大眾，都有一份責任感，公眾人物的基礎是來自社會大眾的信任，這也是我持續保持的核心價值和信念。我信任司法，也很謝謝司法，需面對的，我必定去面對。」
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