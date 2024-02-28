日本旅遊付現金虧了！「全新付款神招」2/29悄登場：爽賺30％回饋

快訊／拆台幻術師大仙遭罵翻！扶輪社曝「2成員」處置　網全傻眼

▲「幻術師大仙」近期因為榴槤魔術爆紅，表演邀約相當多，卻無奈遇到拆台的不禮貌對待。（圖／取自幻術師大仙臉書）
▲「幻術師大仙」近期因為榴槤魔術爆紅，表演邀約相當多，卻無奈遇到拆台的不禮貌對待。（圖／取自幻術師大仙臉書）

記者潘毅／綜合報導

知名魔術師「幻術師大仙」昨晚發文控訴，到南投草屯新世代扶輪社表演，卻遭2男突襲翻出道具拆台，還遭全場訕笑，讓他感受到「一生的志業被人踩在腳下蹂躪」，該扶輪社也慘遭社會輿論撻伐。而稍早他們也再度發出聲明，表示拆台的兩位社員主動請求退出本社，但仍不被網友買單，紛紛要求他們公開露面道歉。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲臉書上擁有8萬多名粉絲的魔術師「幻術師大仙」，因為「榴槤魔術」爆紅，也讓收到許多企業團體的尾牙、春酒演出邀請。（圖／取自幻術師大仙臉書）
▲臉書上擁有8萬多名粉絲的魔術師「幻術師大仙」，因為「榴槤魔術」爆紅，也讓收到許多企業團體的尾牙、春酒演出邀請。（圖／取自幻術師大仙臉書）
「幻術師大仙-Daxien the illusionist」昨日深夜突然發文表示，自己接了南投某場扶輪社的演出，表演過程順利，直到演出結束，和大家說再見時，2名男子突衝上台將他的道具當眾翻出，全場氣氛從歡樂，瞬間變成尷尬加嘲笑，他當下出聲喝止，對方卻滿臉笑容走回座位沒當一回事，此舉讓大仙相當委屈：「一生的志業被人踩在腳下蹂躪，他無法雲淡風輕的當作沒有發生過」。

▲幻術師大仙在草屯新世代扶輪社表演，卻慘遭無禮拆台對待。（圖／取自幻術師大仙臉書）
▲幻術師大仙在草屯新世代扶輪社表演，卻慘遭無禮拆台對待。（圖／取自幻術師大仙臉書）
輿論持續發酵後，草屯新世代扶輪社又再度於今（28）日晚間發出最新聲明稿，表示兩位社員昨日(27日)對魔術師「幻術師大仙」所為不當舉措乙節，「兩位社員對此深感歉意，並主動請求退出本社，以示負責」，經本社召開臨時理、監事會議，決議同意兩位社員之退出，另相關幹部以示負責亦均辭職。本社對於此事件造成社會紛擾，深感遺憾及抱歉，並再次對於魔術師「幻術師大仙」及表演工作從事人員致上最高的歉意。   

不過此聲明出爐後，大批網友仍不買帳，紛紛留言撻伐：「主動退社是什麼懲罰，只是不用繳年費而已，幹部全部請辭是什麼懲罰，本來就每年輪著改選而已，做這些表面上的處置有什麼意義」、「煩請兩位出來面對，敢作敢當，不要躲起來」、「應該是當事人出來道歉吧！看起來保護犯錯者保護的好好的呢」、「兩個惹事的人到底要不要出來道歉？不要叫不相干的人出來背鍋」、「這兩人到底有多重要呢？連出來道歉都不知道有沒有，直接議員跟社長保護甚至代勞道歉」。

▲草屯新世代扶輪社今（28）日晚間發出最新聲明稿。（圖／取自草屯新世代扶輪社臉書）
▲草屯新世代扶輪社今（28）日晚間發出最新聲明稿。（圖／取自草屯新世代扶輪社臉書）

魔術師赴扶輪社表演！2男衝上台「翻道具」拆台嘲笑　他痛心發文

扶輪社戳破幻術師大仙魔術！星光幫冠軍怒轟：像摸人胸部說假的

傳奇實況主Kai Cenat現身台灣！兌現與兄弟承諾　直播破9萬人在線

Twitch結束韓國營運！最後一晚直播主「不演了」　情色直球博關注

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞