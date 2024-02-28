快訊／拆台幻術師大仙遭罵翻！扶輪社曝「2成員」處置 網全傻眼
知名魔術師「幻術師大仙」昨晚發文控訴，到南投草屯新世代扶輪社表演，卻遭2男突襲翻出道具拆台，還遭全場訕笑，讓他感受到「一生的志業被人踩在腳下蹂躪」，該扶輪社也慘遭社會輿論撻伐。而稍早他們也再度發出聲明，表示拆台的兩位社員主動請求退出本社，但仍不被網友買單，紛紛要求他們公開露面道歉。
記者潘毅／綜合報導
「幻術師大仙-Daxien the illusionist」昨日深夜突然發文表示，自己接了南投某場扶輪社的演出，表演過程順利，直到演出結束，和大家說再見時，2名男子突衝上台將他的道具當眾翻出，全場氣氛從歡樂，瞬間變成尷尬加嘲笑，他當下出聲喝止，對方卻滿臉笑容走回座位沒當一回事，此舉讓大仙相當委屈：「一生的志業被人踩在腳下蹂躪，他無法雲淡風輕的當作沒有發生過」。
輿論持續發酵後，草屯新世代扶輪社又再度於今（28）日晚間發出最新聲明稿，表示兩位社員昨日(27日)對魔術師「幻術師大仙」所為不當舉措乙節，「兩位社員對此深感歉意，並主動請求退出本社，以示負責」，經本社召開臨時理、監事會議，決議同意兩位社員之退出，另相關幹部以示負責亦均辭職。本社對於此事件造成社會紛擾，深感遺憾及抱歉，並再次對於魔術師「幻術師大仙」及表演工作從事人員致上最高的歉意。
不過此聲明出爐後，大批網友仍不買帳，紛紛留言撻伐：「主動退社是什麼懲罰，只是不用繳年費而已，幹部全部請辭是什麼懲罰，本來就每年輪著改選而已，做這些表面上的處置有什麼意義」、「煩請兩位出來面對，敢作敢當，不要躲起來」、「應該是當事人出來道歉吧！看起來保護犯錯者保護的好好的呢」、「兩個惹事的人到底要不要出來道歉？不要叫不相干的人出來背鍋」、「這兩人到底有多重要呢？連出來道歉都不知道有沒有，直接議員跟社長保護甚至代勞道歉」。