三重大樓傾斜恢復穩定！住戶明早可回家 承監造人處最重9萬罰鍰
新北市三重區福隆路「玖長匯比壽」工地27日下午發生鄰損事件，新北市工務局今（28）日持續會同相關技師進行緊急處置，並在意外發生第一時間將工地依法立即停工，承、監造人各處以最重9萬元罰鍰。新北市副市長劉和然今（28）晚表示，經3大技師公會晚間判讀，傾斜已回到穩定狀態，在法定標準內，明早住戶就可以返家，若仍有安全疑慮可繼續暫住旅館，費用將由建商承擔，市府明晚也將召開專案小組會議，協助住戶向建商求償。
記者孫唯容／綜合報導
據了解，位於三重福隆路24號旁的工地，昨天下午施作地下室工程時，發生連續壁出現孔洞滲水，造成鄰近民房傾斜，工務局等相關單位立即到場進行緊急處置，疏散安置26戶83位居民至鄰近旅館，在經過連續搶災後現場目前已趨於穩定沒有變化，今天上午起已安排土木技師、建築師及結構技師路陪同住戶返家察看，評估房屋受損情形。
劉和然指出，經過土木技師公會、結構技師公會及建築師公會判讀，經地下灌水後，所有傾斜已回到穩定狀態，也在法定標準內，今日也進行梁柱等結構安全評估，初步判定沒有結構性的危險。
劉和然說，經判讀3大公會判讀，明天早上8點民眾可擇自行方便時間點返家，今天晚上會安排民眾回家看水電瓦斯是否安全，瓦斯等相關業者都在此待命，相關管線安全無虞，住戶明天就可以回家，若有住戶仍擔心不敢回家，想住旅館，相關費用由建商支應。