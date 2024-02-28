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女優桃園怜奈引退當OL！錄取日本知名大企業　竟遭高層私約外出

▲桃園怜奈曾錄取日本知名企業，但卻因大學時期拍攝AV，進公司後遭公司高層騷擾，並私下約她外出。（圖／桃園怜奈IG）
▲桃園怜奈曾錄取日本知名企業，但卻因大學時期拍攝AV，進公司後遭公司高層騷擾，並私下約她外出。（圖／桃園怜奈IG）

記者張一笙／綜合報導

日本知名AV女優桃園怜奈不僅擁有天使臉蛋還有傲人的魔鬼身材，更出身名校。19歲那年桃園怜奈短暫出道拍AV，並且決定只拍3部作品就果斷引退。2020年再度回歸AV界，她在近期播出的節目中談及過去短暫出道便引退的過程，提到拍完AV後不論在大學或是在職場上都被認出，更曾收到公司高層騷擾，要私下約她外出。

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▲桃園怜奈擁有甜美的臉蛋及傲人的魔鬼身材，是不少粉絲的D槽女神。（圖／翻攝自桃園怜奈IG）
▲桃園怜奈擁有甜美的臉蛋及傲人的魔鬼身材，是不少粉絲的D槽女神。（圖／翻攝自桃園怜奈IG）
桃園怜奈19歲時跟片商以大學生為噱頭出道拍攝AV，憑著期傲人上圍及甜美外型迅速爆紅，為當時的AV界注入一股活水。桃園怜奈坦言自己在決定拍攝AV時抱持僥倖心態心想：「只拍3支不會被發現吧。」未料影片發布第一個月，整個大學包含教授、同學都知道她拍AV的事。

▲桃園怜奈大學時期拍攝3部AV後引退，未料不到1個月全校都知道她拍過AV。（圖／記者林調遜攝）
▲桃園怜奈大學時期拍攝3部AV後引退，全校都知道她拍過AV。（圖／記者林調遜攝）
不少專門挖掘新人女優隱私的狂粉將她的祕密曝光，因此桃園怜奈去學校時總被指指點點，甚至還會被不認識的同學偷窺，同學們還會在課堂上互傳她的裸照，為她的校園生活帶來極大困擾。儘管如此她還是沒有中斷學業，努力爭取在名校畢業。

▲桃園怜奈曾透露自己在公司上班時，被公司高層認出，被私下約外出。（圖／Twitter）
▲桃園怜奈曾透露自己在公司上班時，被公司高層認出，被私下約外出。（圖／Twitter）
原先桃園怜奈按照契約只拍3部AV就引退，頂著輿論壓力撐到畢業後投入職場，大學畢業後被一流企業錄取，但還沒進公司她拍過AV的事就已經傳開。剛進公司就有主管私下告誡：「以後公司會掀起騷動，要思考怎麼應對。」

後來她又接到公司內高層邀約一同到酒吧喝酒。對此，桃園怜奈斬釘截鐵拒絕地拒絕道：「我不是酒店小姐。」桃園怜奈在當了2年上班族後，又決定回歸AV界，現在是專屬契約女優，每月拍一支作品持續活躍中。

▲桃園怜奈頂著壓力從名校畢業，當了2年上班族後重返AV界，目前產量穩定。（圖／桃園怜奈IG）
▲桃園怜奈頂著壓力從名校畢業，當了2年上班族後重返AV界，目前產量穩定。（圖／桃園怜奈IG）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
 
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