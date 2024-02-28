凍齡男神林志穎出道32周年！鐵粉鳳梨驚呆：從我出生都沒變過
「永遠的小旋風」林志穎當年17歲出道一炮而紅，至今屆滿32年，外貌幾乎沒有太大改變，他今（28）日曬出32年前的青澀嫩照，與現今的照片對比，感謝粉絲這麼多年的支持，忠實粉絲鳳梨相當佩服他的凍齡功力，表示：「從我出生到現在都沒變過……」，獲得許多粉絲按讚。
記者江芷稜／綜合報導
當年林志穎以〈不是每個戀曲都有美好回憶〉一曲出道，紅色背心加上白色上衣，襯托年輕人的活力十足，還有可愛酒窩，立刻成為青少年心中的偶像，堪稱本土偶像代表，魅力足可匹敵90年代四大天王的港星風潮，在戲劇、電影上也有不錯表現，曾與蘇有朋、金城武、吳奇隆並稱「四小天王」。
林志穎一生發展順遂，婚姻家庭也很幸福，與模特兒陳若儀結婚後育有3子，一家人相當美滿，不過2022年遭遇重大車禍，造成臉部、手臂重大骨折，打了20幾顆鋼釘在身體裡，外界擔心破相，所幸經過醫師團隊精密手術後，林志穎外貌重建相當成功，幾乎與車禍前沒有太大差異。
林志穎今天曬出1992年、2024年跨越32年間的對比照，感謝粉絲們一路以來的支持，他謙稱這32年頭雖然嘗試扮演著不同身分角色，但始終是大家心裡面的小志，未來也會一直努力，期待還有突破。林志穎凍齡功力太強，兩張照片幾乎沒有太大差別，網紅鳳梨讚美他「從我出生到現在都沒變過」，網友也驚訝地說「32年還能長得一樣太強了」、「哥根本沒變，出道快樂」、「你永遠是我們的小志」。
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