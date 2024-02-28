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泰勒絲71歲爸爸遭控打人！狗仔崩潰「23年沒遇過」　反被掀黑歷史

▲泰勒絲71歲的爸爸遭狗仔指控打人，事件還在調查中，而該名狗仔的黑歷史已經被搜出。（圖／泰勒絲IG）
▲泰勒絲71歲的爸爸遭狗仔指控打人，事件還在調查中，而該名狗仔的黑歷史已經被搜出。（圖／泰勒絲IG）

記者吳雨婕／綜合報導

「流行天后」泰勒絲（Taylor Swift）最近在世界各地舉行「The Eras Tour」巡迴演唱會，近期她來到澳洲開唱，不過人紅是非多，近來傳出泰勒絲71歲的的爸爸史考特（Scott Swift）被一名狗仔指控打人，該名狗仔指證歷歷，直呼：「從事這行23年來，沒遇過這種狀況。」不過這名狗仔的黑歷史也被抖出。

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指控泰勒絲爸爸史考特打人的是狗仔本（Ben McDonald），他聲稱週二（當地時間）在澳洲雪梨北岸的碼頭遭史考特襲擊，綜合外媒報導，本當時正在拍攝從澳洲演唱會結束的泰勒絲與史考特，兩人隱藏在雨傘下，在碼頭散步，疑似是因為本與保鑣發生衝突，史考特才會動手毆打狗仔，而泰勒絲當時已經鑽進車裡，剛好避開衝突現場。

▲泰勒絲的爸爸被指控打人。（圖／美聯社／達志影像）
▲泰勒絲（左）的爸爸史考特（右）被指控打人。（圖／美聯社／達志影像）
本直呼：「我做了這個工作23年，沒有遇到有人打我的情況。」並強調這件事不是他挑起的。不過泰勒絲方面則提到：「有兩個人向泰勒絲衝過來，甚至抓住她的保鑣，還威脅要把一名女工作人員仍進水裡。」雙方說法兜不攏，儼然成了羅生門。而新南威爾斯州警方也證實此消息，目前案件正在調查中。

引人注意的是，本曾在2005年捲入與奧斯卡影后妮可基嫚（Nicole Kidman）的衝突中，當時的報導指出他涉嫌通過竊聽設備監視妮可基嫚，不過他義正嚴辭地否認，強調沒有在妮可身上裝竊聽裝置。

▲泰勒絲入圍本屆葛萊美獎7項。（圖／環球音樂提供）
▲泰勒絲近期在澳洲開唱。（圖／環球音樂提供）



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