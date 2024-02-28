日本便當店開24小時！深夜不用顧店「失竊率掛零」 超神策略曝光
一石二鳥的神策略！在日本東京有間便當店，不但以巨大份量高CP值的菜色著名，還每天都24小時營業沒有休息，造福許多深夜工作者。然而到深夜時卻不需要店員顧店，依舊可以保持「零失竊率」，全仰賴老闆想出的「直播」型態經營，甚至還因此提升了營業額。
記者潘毅／綜合報導
位於日本東京的便當店「廚房DIVE」，自2008年開業以來，就成功超便宜又大份量的便當闖出知名度，甚至店家還推出了1公斤飯糰等超狂品項，直接成為上班族最實惠的用餐選擇。
此外，店長在2019年4月時，看見了東京澀谷有24小時的實況直播，便萌生了靈感，決定在店面內裝設直播鏡頭，將店內情況放上網路直播串流，沒想到意外獲得超好的成效，一度引發話題，曾出現過20萬人同時線上觀看的驚人數字，至今雖然熱潮已過，但可以讓常客打開來看，是否還有自己喜愛的菜色，避免白跑一趟的超神用途。
也因為「廚房DIVE」店內進行了24小時直播，這讓他們在深夜時可以精簡人力，只須留一個人在廚房作業，雖然過去曾發生過酒客偷竊鬧事的事件，但店員看到直播畫面也立刻進行報警，影片也在網路上廣為流傳，此後「廚房DIVE」就再也沒發生偷竊事件，營業額也因為直播蒸蒸日上，一度月營業額高達1300萬日圓，今年2月份也都還有730萬的基本水準，可說是直播帶來的各種效益，「超神策略」也成為許多無人商店的範本，如今在日本也有許多24小時直播的店家出現。