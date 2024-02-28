學測4科滿級分雄中7人創佳績 拔管上考場同學獲滿級分
大學學測成績公佈，高雄中學學生學測成績表現突出，其中國英數A自：滿級分60分人數7人，57級分以上50人；國英數B社:滿級分60分人數2人，57級分以上16人。推薦保送管道方面，該校今年錄取台大資工系1人、台大數學系1人、台大化學系1人。該校1名郭姓同學在考前三周住院在考試當天拔除引流管上考場，不受病情影響依然獲得滿級分。
記者郭凱杰／高雄報導
根據雄中所公佈的資料指出，各科滿級分方面：國文滿級分人數:53人，頂標以上佔全校人數44.51％；英文滿級分人數:70人，頂標以上41.07％；數學A滿級分人數:80人，頂標以上45.11％；數學B滿級分人數:32人，頂標以上50.75％；社會滿級分人數:58人，頂標以上47.44%；自然滿級分人數:100人，頂標以上56.76％。
高雄中學表示，就讀科學班的郭同學，來自屏東，高中為了上學方便在學校對面租屋，在去年12月21日罹患闌尾炎，出院後不久又肚子劇烈疼痛再度急診住院，1月6日轉診到高雄長庚醫院，判斷因術後引發的腸阻塞。
郭同學除了感謝醫師和護理人員及父母在住院期間的照顧外，也要特別感謝校長、班導師和同學多次的探望和鼓勵，以及學校安排的特殊考場讓他能順利應試。他也想告訴大家，面對突發的困難，除了對協助我們的人心存感激，並要了解面對困境但不要放棄希望，平時準備好自己，就能有更大的機會渡過難關。