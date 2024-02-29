美股走勢強勁！四年一次「2/29閏日」是否有影響 外媒算給你看
2024是四年一見的閏年，這意味著今年二月最後將會多出一天，增加每四年才有一次的2月29日。根據財經媒體《MarkeWatch》指出，在這難得的閏日美股標普500指數和道瓊指數普遍出現下跌傾向，儘管統計專家提醒由於樣本數過小，建議投資人參考就好，但仍值得注意的是2月29日這天股市報酬普遍來得比平常還低。
國際中心楊智傑／綜合報導
《MarkeWatch》專欄編輯沃次（William Watts）指出，不少交易者想知道這四年一次的日子是否增添「值得採取行動」，而在「City Index」和「Forex.com」全球研究主管沃勒（Matthew Weller）本週稍早的報告中指出，從搜集了自1952年以來的道瓊市場數據來看，相關樣本量非常少，因此或許無法滿足這些具有統計概念的交易者的要求，建議投資者參考就好。
自1952年起，美股進行交易的閏日一共只有13天，其中只有1972年、1980年、1988年、2000年出現漲幅，其餘全主要指數全部收跌，除了最近一個閏年2020年，當年的2月29日落在星期六，因此股市休市。
報導指出，標普S&P500指數在這13個交易日的漲跌幅中位數是下跌0.3%，根據數據來看，由於只有上述四年收紅，因此閏日收漲機率僅31%，而道瓊指數的情況也類似，閏日收漲機率為38%。
不過值得注意的是，今年至今美股漲勢衝勁十足，截至27日收盤為止，道瓊指數2月起已上漲2.2%，自今年初也漲了3.4%；標普500指數2月起則漲了4.8%，年初以來漲幅更達6.5%。
※【NOWnews 今日新聞
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