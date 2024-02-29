泰國高官碰巧搭上「意外班機」 下令嚴審全國行動電源品質
泰國亞洲航空（AirAsia）日前一架自曼谷起飛的班機，途中發生行動電源起火事件，所幸火勢很快就被撲滅並無造成傷亡。碰巧搭上這班出事班機的泰國工業部長對此則餘悸猶存，下令加大檢查進口至泰國的行動電源，針對違法或不符合標準行為更要求擴大懲罰。
國際中心楊智傑／綜合報導
上週六（24）一架自曼飛往洛坤府的班機，起飛約30分鐘後發生行動電源在座位上起火爆炸意外，整架飛機瞬間被濃烈煙霧佔據，所幸空服人員緊急將火勢撲滅，但相關安全規範已經引發大量討論。根據泰媒報導，當時機上乘客碰巧就是泰國工業部長萍帕拉（Pimpala Wichaikhun），經歷這場意外後，她下令要求泰國工業標準協會開始嚴格監管市面上各種品牌的行動電源，要求嚴格確保符合法規標準。
報導指出，泰國工業標準協會負責監管的144種產品當中，行動電源就是其中一項，在當局的要求下來自東亞地區周邊國家進口至泰國的行動電源特別受到檢視。工業部長萍帕拉呼籲民眾，不論是在市面上或網路上購買行動電源，一定要挑選帶有泰國工業標準協會標誌和QR code的商品，同時也下令增加檢查頻率，替民眾把關。
泰國工業標準協會秘書長萬差（Wanchai Phanomchai）則指出，相關部門已經加快調查過程，並開始追查類似產品的來源、是否合法獲得許可證等，若不符合標準最高可處以2年監禁、最高200萬泰銖的罰款；至於那些販售不合格產品的商店則可能被處以最高6個月的監禁、最高50萬泰銖的罰款。