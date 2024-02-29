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UVL／被琢磨的心！北教大主攻手李元肩膀開刀　單場刷46分創新高

▲國北教大李元，在大專排球聯賽複賽對彰師大之戰，豪奪46分。（圖／大專體總提供）
▲國北教大李元，在大專排球聯賽複賽對彰師大之戰，豪奪46分。（圖／大專體總提供）

記者廖聿偉/綜合報導

「如果想要成為那顆星，就要有願意被琢磨的心。」舉球員出身，2022年9月肩膀開刀後學會「等待」，在大專排球聯賽複賽對彰師大之戰，豪奪46分的國北教大男排隊主攻手李元，常常用這句話勉勵自己。

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112學年度大專排球聯賽公開一級複賽如火如荼進行中，昨7場5局大戰中，最為人津津樂道的，是為球隊貢獻46分的國北教大主攻手李元。手感火熱的他謙稱是運氣好，美中不足的是，最後國北教大以2：3敗給彰師留殘念。

身高186公分的李元就讀體育系二年級，媽媽游文玲是前手球國手，國小三年級接觸排球的他一開始是舉球員，國中以課業為重改唸普通班，國三身高抽高後，決定在高中重回體育班續圓排球夢，因為身材條件不錯，轉任主攻手至今。

▲國北教大李元，在大專排球聯賽複賽對彰師大之戰，豪奪46分。（圖／大專體總提供）
▲國北教大李元，在大專排球聯賽複賽對彰師大之戰，豪奪46分。（圖／大專體總提供）
高中時期未能晉級HVL決賽，是李元最大遺憾。「瑞芳高工當時最好的成績是晉12強，當年有很多人看好我們，但天不從人願，複賽就止步。」讓他至今耿耿於懷。

李元是在大一下學期時加入企業排球聯賽，但由於他剛在2022年9月因肩盂唇撕裂傷開刀，狀況還沒回穩前先以自由球員身分上場，直到這一季才剛開始扛起主攻手重任。

受傷後再起的復健路很煎熬，但李元沒有放棄。「球隊練習時，我就在旁邊觀摩作意象訓練，例如隊友練攻擊時，我會問自己，如果這顆球舉不好的話，應該要怎麼處理？也一直提醒自己不要急，要學會等待，我知道這很重要。」

傷後再出發就加入強度很高的企聯，李元坦言一開始很不適應，還好一場一場下來，慢慢找到自己的節奏，加上對手人高馬大，攔網點和手型都必須做得很紮實，一季比下來讓他迅速成長，求勝心也越來越強。

對於大專排球聯賽，李元說：「目標當然是要重返榮耀！至於企業聯賽的目標，則是不管輸贏都要打出韌性，創造自己的價值。」

高中時沒能晉決賽，但當時瑞芳高工教練邱得全說的一句話：「如果想要成為那顆星，就要有願意被琢磨的心。」深深烙印在李元心中。

李元說：「邱教練敢於嘗試並接受挑戰，我在他身上，看到很強大的氣場，他由內而外散發出來的個人魅力，也是數一數二的，儘管生活壓力很大，但他總能微笑面對一切，是我一直以來學習的對象。」

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