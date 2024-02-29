UVL／中原大學、台師大笑納第8勝、續保不敗　六強門票手到擒來

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首役臺灣體大以3：0打敗中華醫大收下第5勝。臺體大教練吳忠政表示，跟去年相比，今年陣容主攻換上1位大一新生黃家隆，副舉以今年大四的學長李唯幘為主，舉球則由兩位大四學長為主，目前為止整體磨合還算不錯。
臺體大今年花比較多時間，在防守反攻以及發球的強化，吳忠政說：「目前整體表現還有進步空間。今年也邀請校友吳昱成，來協助訓練以及比賽臨場指導，他和學生的互動，以及各方面效果都很不錯。」
面對上屆第八名清華大學，上屆亞軍台灣師大三人得分上雙，洪榮發16分、温逸凱15分、張祐晨12分，以25：23、16、20再闖一關，清大則以劉彥辰得13分最佳。
尋求三連霸的中原大學，今天和上屆季軍彰化師大短兵相接，剛好遇到228假日，很多同學都到場為彰師大加油，氣氛相當熱絡，先馳得點的彰師大表現可圈可點，第三局六度Deuce後才以29：31飲恨，緊張的戰況讓觀眾拍紅手掌。
可惜第四局時彰師大發球遇亂流，讓中原大學以3：1（22：25、25：21、31：29、25：18）後發先至，繼臺師大後也拿下8連勝，雙雙把決賽門票揣入懷中。此役中原以劉昱麟得20分最佳，彰師以吳國強得18分最高。
陽明交大3：1勝嘉義大學後，戰績4勝4負暫居第六，清華大學、臺灣大學和嘉義大學同為3勝5負，臺北大學和臺北市大都是2勝6負，中華醫大8負尚未開張。