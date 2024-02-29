蘋果10年造車夢碎? 上千人恐被轉職AI或裁員 馬斯克嘆：真的很難
全球環保意識抬頭，電動車產業快速崛起，雖然普及率還有待加強，但在可預見的未來，料將威脅傳統汽車產業地位。不過電動車的研發並非易事，近日就有外媒指出，Apple公司將放棄長達10年的「泰坦計畫」（Project Titan），轉換跑道，專注在生成式人工智能（AI）領域。特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）也在X平台上發文，感嘆造車的不易。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
《彭博社》引述消息人士報導，蘋果營運總監威廉斯（Jeff Williams）、負責電動車研發項目的副總裁林奇（Kevin Lynch），近日對內部員工公布了該消息，蘋果從2014年開始研發汽車，原是希望推出擁有豪華轎車內飾、又兼具語音導航功能的全自動電動車，已花費至少10億美元，但儘管已數度調整策略，項目始終無太大進展，已經到了「成敗在此一舉」的關鍵點，先前還曾討論將汽車發布推遲到2028年，並把自動駕駛技術規格從Level 4級降低到Level 2+。
報導指出，蘋果電動車團隊的部分員工，將被轉移到公司的AI部門，但硬體工程師、汽車設計師可能會被裁員。
截至發稿時間為止，蘋果公司拒絕外媒置評的請求。不過蘋果執行長庫克（Tim Cook）28日在年度股東大會上表示，預計今年稍晚公布更多關於使用生成式AI的計畫，因為公司看到生成式AI的「突破性潛力」，所以在該領域挹注大量投資。
《商業內幕》則引述馬斯克先前的受訪內容，表示儘管蘋果是市值數兆美元的科技巨頭，但他並沒有因為蘋果對電動車市場有興趣，而感受到威脅。他甚至告訴《德國商報》：「蘋果朝這個方向發展和投資是件好事，但與手機或智慧手錶相比，汽車非常複雜，你不能直接去找富士康這樣的供應商，然後說『給我造一輛汽車』」，並將蘋果稱為「特斯拉墓地」，還說：「如果你在特斯拉沒能成功，就去蘋果工作，我不是在開玩笑」。
蘋果將放棄電動車的消息傳出後，馬斯克在自家社交平台「X」上，發了一個「致敬」及「點菸」的表情符號，並稱「一家汽車公司的自然狀態是死亡」。
馬斯克還在同一天於X平台上，為自家產品打廣告，發文透露新款Roadster電動跑車的生產設計，預計今年底完成並亮相，計畫2025年交付。