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幻術師大仙：不要肉搜2扶輪社員！只求這一件事「就讓它過去吧」

▲幻術師大仙呼籲不要肉搜兩名扶輪社員，認為過去的事就讓它過去。（圖／翻攝自幻術師大仙臉書）
▲幻術師大仙呼籲不要肉搜兩名扶輪社員，認為過去的事就讓它過去。（圖／翻攝自幻術師大仙臉書）

記者楊穎軒／綜合報導

魔術師「幻術師大仙」27日受草屯新世代扶輪社邀請到南投演出，表演結束後遭兩位社員衝上台掀開魔術道具，當眾拆台引爆輿論怒火，揚言要查出當事人身分，昨（28）日該社發聲明指肇禍的兩人已經退社，相關幹部辭職以示負責。對此，幻術師大仙坦言這並非他所樂見，呼籲不要肉搜當事人、逼對方道歉，只盼望未來表演者能被尊重，「過去的就讓它過去吧！」

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▲幻術師大仙是小有名氣的魔術師。（圖／翻攝自幻術師大仙臉書）
▲▼幻術師大仙是小有名氣的魔術師。（圖／翻攝自幻術師大仙臉書）
▲▼幻術師大仙是小有名氣的魔術師。（圖／翻攝自幻術師大仙臉書）
今凌晨，幻術師大仙在粉專拍影片回應風波，感謝各界關注這起事件，「各行各業都會遇到不平等待遇，我們都要被迫接受，特別是表演行業，希望大家切入的角度是，我們要好好尊重表演者，不要看好像在做簡單的事情，實際上人家的心血就在那裡，隨意地去拆穿、影響都是非常不尊重人的行為！」

▲幻術師大仙不希望扶輪社員被公審、升高仇恨值。（圖／翻攝自幻術師大仙臉書）
▲幻術師大仙不希望扶輪社員被公審、升高仇恨值。（圖／翻攝自幻術師大仙臉書）
幻術師大仙說，對於網友要肉搜兩名社員出面道歉，強調：「其實這並不是我所樂見，變成是在製造仇恨、對立，沒有必要！」希望讓所有觀眾藉此機會去思考應該尊重任何一位表演者的演出，「我們要讓過去的事情就讓它過去吧！過去！放下！」

▲幻術師大仙認為就讓這起事件落幕。（圖／翻攝自幻術師大仙臉書）
▲幻術師大仙認為就讓這起事件落幕。（圖／翻攝自幻術師大仙臉書）
網友肯定幻術師大仙的大度：「誰叫你都偷使用魔法，好好地變魔術不好嗎？魔法部都有在看，仇恨～過去」、「見識到你的大氣與善良...謝謝你帶給大家歡樂、溫暖與正能量」、「佩服大仙氣度」、「本身從事舞台表演工作四十三年，非常能夠感同身受，把眼光放在支持你的粉絲，別將焦點放在兩個負能量的人身上，大仙加油！」

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