中職／12強曾被打爆！金廣鉉對富邦悍將先發出賽 先買200杯珍奶
韓國職棒SSG登陸者隊今（29）日熱身賽將對上富邦悍將，推出左投金廣鉉先發，他曾旅美挑戰美職，也在2019年世界12強賽對上台灣時被打爆，台灣球迷並不陌生，而比起熱身賽，他似乎更愛珍奶，在比賽前，就先買200杯珍奶請隊友喝，金廣鉉在韓職就是「王牌」等級球員，也是球隊老大哥，好不容易再來台灣，也展現出誠意。今（29）日出戰富邦悍將，金廣鉉將擔任先發重責大任。
記者吳政紘/綜合報導
根據韓國媒體《OSEN》報導，金廣鉉因為SSG登陸者在對統一獅兩場自辦熱身賽都贏球，自掏腰包買了200杯珍珠奶茶，100杯給在台南比賽的一軍，100杯給在嘉義訓練的二軍選手。台灣天氣炎熱，他也希望可以給球員鼓勵。
金廣鉉曾在2020年、2021年效力大聯盟聖路易紅雀隊，去年在韓職出賽30場，共投168.1局，拿下9勝8敗，防禦率3.53的成績。
金廣鉉當初回韓職時表示，自己是為了達成200勝才回歸，非常期待自己今年的表現，他目前在韓職累積158勝，很有機會達成後退休。今天他將在熱身賽出戰富邦悍將，王牌身手令人期待。
富邦悍將昨日分成白、藍2隊分別和味全、台鋼進行自辦熱身賽，富邦洋投羅戈對外先發對決味全左投張景淯，富邦也在9局下由新秀王念好轟出2分砲追平，終場6:6和味全握手言和。
2019年的世界12強賽，金廣鉉曾對中華隊先發，但是僅投了3又3分之1局就掉了3分，最後承擔敗投，韓媒也十分驚訝。
當時《NOWnews》記者在場觀察，金廣鉉的狀況並不差，但是球路並沒有投出威力，加上首戰中華隊輸給墨西哥，慘遭對手完封，沒想到中華隊對韓國有備而來，讓總教練洪一中賽後記者會也露出微笑。
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