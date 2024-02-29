流浪貓把貓奴拐進暗巷！女一抬頭遭仙人跳　牠得逞：想不到吧小姐

倒數一天！7-11美式31元、拿鐵4杯188「可寄杯」　珍珠奶茶買1送1

▲7-11寄杯優惠倒數最後一天，2月29日APP買濃粹美式6杯188元、濃萃拿鐵4杯188元可寄杯，明（30）日起限時3天，有珍珠奶茶買1送1。（圖／7-11提供）
▲7-11寄杯優惠倒數最後一天，2月29日APP買濃粹美式6杯188元、濃萃拿鐵4杯188元可寄杯，明（30）日起限時3天，有珍珠奶茶買1送1。（圖／7-11提供）

記者鍾怡婷/綜合報導

7-11寄杯優惠倒數最後一天，2月29日APP買濃粹美式6杯188元、濃萃拿鐵4杯188元可寄杯，明（30）日起限時3天，有珍珠奶茶買1送1，GODIVA迦納熱巧克力2杯120元；OK超商即起至3月1日有美式、拿鐵，同品項買2送1。

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🟡7-ELEVEN

📍APP｜即起至2月29日
◾濃萃美式6杯188元，6.3折（原價50元、特價31元）

◾濃萃拿鐵4杯188元，7.8折（原價60元、特價47元）

◾冰黑糖珍珠燕麥奶／咖啡珍珠歐蕾任4杯188元，6.3折（原價75元、特價47元）

◾香鑽水果茶4杯188元，6.7折（原價70元、特價47元）

◾冰精品燕麥拿鐵3杯188元，5.7折（原價110元、特價63元）

▲7-11線上寄杯「開學季」多杯組188元。（圖／業者提供）
▲7-11線上寄杯多杯組188元倒數最後一天。（圖／業者提供）
📍門市｜3月1日至3月3日

◾特大冰珍珠奶茶買1送1，5折，原價60元、特價30元

◾大杯熱珍珠奶茶買1送1，5折，原價60元、特價30元

◾GODIVA迦納熱巧克力2杯120元，61折，原價99元、特價60元

📍門市｜即起至3月5日
◾中杯燕麥拿鐵買2送1，6.7折（原價65元、特價43元）

◾中杯精品燕麥拿鐵買2送1，6.7折（原價110元、特價73元）

◾特大杯燕麥奶茶買2送1，6.7折（原價70元、特價47元）

◾大杯黑糖珍珠燕麥奶買2送1，6.7折（原價75元、特價50元）

◾大杯精品美式／拿鐵任2杯119元，5.4折（原價110元、特價60元）

▲「植感好生活」燕麥飲品買2送1。（圖／7-11提供）
▲7-11門市「植感好生活」燕麥飲品買2送1。（圖／7-11提供）
🟡OK超商

📍門市｜即起至3月1日

◾大杯莊園級美式買2送1，66折，原價45元、特價30元

◾大杯莊園級拿鐵買2送1，67折，原價55元、特價37元

即日起至4月3日期間，完成購／取高鐵車票票券，憑繳費證明聯下方條碼，還可享大杯OKCAFE莊園級美式，不限冰熱享同品項買1送1優惠。

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