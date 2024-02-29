修補藍白裂痕？黃國昌：民眾黨團全部支持國民黨召委人選
立法院今（29）日進行召委選舉，原本傳出國民黨團在花蓮共識營達成共識要禮讓一席召委給民眾黨團，且傳出最有可能受讓的立委事交通委員會的林國成。但在國民黨團在早上大會後，宣布不禮讓。民眾黨團總召黃國昌受訪時表示，民眾黨8個立委在8委員會將全力支持國民黨提出的召委人選。
記者邱新博／台北報導
民眾黨團今日早上8點30分舉行黨團會議討論召委選舉事宜，然而在會中突然傳出國民黨團不禮讓的消息，因此最終並未自推人選。黃國昌在會後受訪時表示，民眾黨團一開始就說的很清楚，對於召委選舉，改革比位置重要，黨團在意的是不是在野黨可以針對民進黨長期跳票的一些改革法案，共同努力來攜手合作，推動福國利民法案，也扮演強力監督執政黨的角色，這是一開始到現在沒改變過的立場。
對於與傅崐萁通話，黃國昌說，昨天與傅崐萁聯絡時，其實完全沒提到召委選舉一事，還是表明希望未來針對福國利民法案，大家攜手合作，這些改革法案能合作儘速通過，也扮演強力監督執政黨角色；針對民眾黨團所表達的立場，傅崐萁也表示認同，「我可以很負責任弟跟大家說，昨天不管透過通話或傳遞訊息，重點就是我們未來攜手合作推動福國利民的法案」。
至於傅崐萁是否提及召委選舉會禮讓，黃國昌回應，「完全沒有提到召委選舉的事」，媒體追問，剛會議上是否討論待會選舉的投票意向？黃國昌表示，民眾黨8個立委在8個委員會，都全力支持中國國民黨所提出的召委候選人，「一致、8個委員會全部全力支持中國國民黨提出的召委候選人，這是我們剛剛會議的結論」。